Транс-звезду YouTube арестовали за изнасилование собственной пожилой матери

В США арестовали трансгендера Кристин Уэстон Чендлер - звезду YouTube и создателя комиксов, которую обоснованно подозревают в изнасилованиях собственной матери.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что 39-летняя американка, которая прославилась пол псевдонимом Крис Чан благодаря своему веб-комиксу и собрала более 50 000 подписчиков в YouTube, задержана полицией за инцест и издевательства над собственной матерью - 79-летней Барбарой, страдающей деменцией (старческим слабоумием).

Отметим, что ранее Чендлер уже попадала в скандал из-за мультипликационного порно, которое она сняла, а также видео, в котором она приставила пистолет к компьютеру и угрожала интернет-троллям.

Внимание копов ранее привлекала и ее мать Барбара, которая напала с булавой на сотрудника сети по продаже приставок GameStop.

Теперь же в руки полиции попала аудиозапись, на которой Кристин рассказывает, как регулярно вступает в интимную связь со своей мамой. Так это в действительности или нет - предстоит выяснить в суде.

Напомним, актриса Джейми Ли Кертис сообщила, что ее сын Томас стал дочерью Руби. О трансгендерном переходе она рассказала с разрешения Руби.