Наглядный пример: как фильмы учат одеваться со вкусом

Стильные фильмы могут стать отличным дополнением к праздничным выходным

Фильмы полезно смотреть не только с точки зрения сюжета, но и с точки зрения стилистики – для ролей в фильмах голливудские стилисты мастерски адаптируют внешность актрис.

На это обращает внимание стилист Оксана Денисова на своей странице в Instagram.

Оксана Денисова говорит, что при просмотре фильмов образы она разделяет образы актрис на составляющие и собирает обратно воедино. По ее словам, если знать, куда смотреть, то сразу становится понятно, какую колоссальную работу проделывают каждый раз стилисты, визажисты и костюмеры. Кроме того, можно сделать выводы, почему под каждую роль с учетом особенностей актрисы подобрали именно такой тон лица, гамму макияжа, форму стрижки, оттенки одежды, фасоны и аксессуары.

Модный эксперт отмечает, чтобы образ выглядел гармонично, недостаточно просто сменить оттенок волос. Нужно соблюсти гармонию всех составляющих. Изменения одной части требует коррекции остальных.

Стилист говорит, что понимая, как это работает, в реальной жизни можно собрать идеальный образ и гардероб, как конструктор из кубиков. Именно такой, как нужно вам. Ведь у каждой из нас своя роль в жизни, и чтобы ее блестяще исполнить, нам нужно учесть все наши особенности (цветотип, фигуру, образ жизни и прочее).

Какие фильмы о стиле стоит посмотреть:

"Коко до Шанель", 2009

"Месть от кутюр", 2015

"Ив Сен-Лоран", 2013

"Дьявол носит Prada", 2006

"Голова в облаках", 2003

"Простая просьба", 2018

"Великий Гэтсби", 2013

"Круэлла", 2021

"Дом Версаче", 2013

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