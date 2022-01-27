Стилист назвала вещь, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе этой зимой
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Стилист рассказала, какая теплая вещь является сейчас актуальной
В холодную погоду всем необходима теплая и комфортная одежда, но не стоит забывать, что мода играет немаловажную роль в повседневной жизни. Поэтому зимой, как и в любое другое время года, есть свои модные антитренды и тренды.
Какая вещь обязательно должна быть в гардеробе в этом зимнем сезоне
В эксклюзивном интервью "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала, что свитер — это один из главных трендов зимнего сезона.
"При выборе нового обращайте внимание на такие детали: крупная вязка, воротник поло, полосатый принт, длинные рукава, ну и по оттенкам, как базовые, так и яркие смотрятся и носятся хорошо", — советует модный эксперт.
Полный текст интервью читайте завтра на "Телеграфе".
Напомним, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. Однако они же и составляют списки уже вышедших из моды зимних вещей. Подробнее о неактуальных вещах зимнего сезона смотрите в нашем материале.
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