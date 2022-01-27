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Стилист назвала вещь, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе этой зимой

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Зимние тренды 2022 - свитер актуальный для всех представительниц прекрасного пола Новость обновлена 27 января 2022, 21:34
Зимние тренды 2022 - свитер актуальный для всех представительниц прекрасного пола

Стилист рассказала, какая теплая вещь является сейчас актуальной

В холодную погоду всем необходима теплая и комфортная одежда, но не стоит забывать, что мода играет немаловажную роль в повседневной жизни. Поэтому зимой, как и в любое другое время года, есть свои модные антитренды и тренды.

Какая вещь обязательно должна быть в гардеробе в этом зимнем сезоне

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала, что свитер — это один из главных трендов зимнего сезона.

"При выборе нового обращайте внимание на такие детали: крупная вязка, воротник поло, полосатый принт, длинные рукава, ну и по оттенкам, как базовые, так и яркие смотрятся и носятся хорошо", — советует модный эксперт.

Крупная вязка
Крупная вязка
Воротник поло
Воротник поло
Полосатый принт
Полосатый принт
Длинные рукава
Длинные рукава

Полный текст интервью читайте завтра на "Телеграфе".

Напомним, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. Однако они же и составляют списки уже вышедших из моды зимних вещей. Подробнее о неактуальных вещах зимнего сезона смотрите в нашем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Свитеры #Мода 2022
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