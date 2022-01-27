Стилист назвала вещь, которая обязательно должна быть в вашем гардеробе этой зимой

Стилист рассказала, какая теплая вещь является сейчас актуальной

В холодную погоду всем необходима теплая и комфортная одежда, но не стоит забывать, что мода играет немаловажную роль в повседневной жизни. Поэтому зимой, как и в любое другое время года, есть свои модные антитренды и тренды.

Какая вещь обязательно должна быть в гардеробе в этом зимнем сезоне

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" модный инфлюенсер и стилист Кристина Алексейчук рассказала, что свитер — это один из главных трендов зимнего сезона.

"При выборе нового обращайте внимание на такие детали: крупная вязка, воротник поло, полосатый принт, длинные рукава, ну и по оттенкам, как базовые, так и яркие смотрятся и носятся хорошо", — советует модный эксперт.

Крупная вязка

Читайте также: Категория Мода Излюбленная одежда украинцев возглавит список антитрендов в 2022-м году (фото) Из моды уходят кожаные леггинсы и кроссовки на массивной платформе

Воротник поло

Полосатый принт

Длинные рукава

Полный текст интервью читайте завтра на "Телеграфе".

Напомним, что и в минусовую температуру можно выглядеть очень стильно, ведь дизайнеры продумывают и моду на теплые вещи. Однако они же и составляют списки уже вышедших из моды зимних вещей. Подробнее о неактуальных вещах зимнего сезона смотрите в нашем материале.