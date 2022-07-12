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Как носить длину макси, чтобы не испортить фигуру: беспроигрышные варианты (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Мода лето 2022 Новость обновлена 12 июля 2022, 08:08
Мода лето 2022

Длинное платье или юбка могут визуально испортить фигуру, если неправильно подобрать свой образ.

Мы уже знаем о всех трендах этого лета: и о стильных фасонах юбок на любой вкус, а также о модных платьях с разрезами, цветочным принтом и акцентными рукавами. Теперь же осталось научиться правильно сочетать эти вещи в полноценный образ, который будет только подчеркивать все ваши достоинства.

В 2022 году одним из самых стильных фасонов как юбок, так и платьев является длина макси. Это бесспорный тренд этого лета, однако он очень коварный, пишет prostoway. Чтобы визуально не испортить свою фигуру и не казаться ниже, важно правильно подобрать обувь под такую длину.

С какой обувью носить юбки и платья длины макси

  • С босоножками на шпильке — такая обувь добавит вам рост и визуально вытянет весь силуэт. В сочетании с длиной макси будет казаться, что у вас очень длинные ноги.
С какой обувью носить юбки и платья длины макси
  • С туфлями на маленькой шпильке, особенно в сочетании с острым мысом — такая обувь зрительно удлиняет ноги и делает силуэт гармоничным.
С какой обувью носить юбки и платья длины макси
  • С массивными шлепанцами и сандалиями — самый комфортный вариант. Лучше выбирать модели на толстой подошве.
С какой обувью носить юбки и платья длины макси

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи уже давно устарели и чем заменить антитренды.

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#Мода #Обувь #Платья #Юбки #Макси