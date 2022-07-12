Как носить длину макси, чтобы не испортить фигуру: беспроигрышные варианты (фото)

Длинное платье или юбка могут визуально испортить фигуру, если неправильно подобрать свой образ.

Мы уже знаем о всех трендах этого лета: и о стильных фасонах юбок на любой вкус, а также о модных платьях с разрезами, цветочным принтом и акцентными рукавами. Теперь же осталось научиться правильно сочетать эти вещи в полноценный образ, который будет только подчеркивать все ваши достоинства.

В 2022 году одним из самых стильных фасонов как юбок, так и платьев является длина макси. Это бесспорный тренд этого лета, однако он очень коварный, пишет prostoway. Чтобы визуально не испортить свою фигуру и не казаться ниже, важно правильно подобрать обувь под такую длину.

С какой обувью носить юбки и платья длины макси

С босоножками на шпильке — такая обувь добавит вам рост и визуально вытянет весь силуэт. В сочетании с длиной макси будет казаться, что у вас очень длинные ноги.

С туфлями на маленькой шпильке , особенно в сочетании с острым мысом — такая обувь зрительно удлиняет ноги и делает силуэт гармоничным.

С массивными шлепанцами и сандалиями — самый комфортный вариант. Лучше выбирать модели на толстой подошве.

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