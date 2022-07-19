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Долой монохромный гардероб: яркие сочетания, которые стоит попробовать этим летом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Именное в летние месяцы яркие цвета смотрятся наиболее органично Новость обновлена 19 июля 2022, 08:01
Именное в летние месяцы яркие цвета смотрятся наиболее органично

Лето — время ярких цветов и оттенков в одежде.

Жаркий сезон в самом разгаре, но многие барышни все еще допускают модные ошибки в летних образах, особенно когда идет речь о сочетании цветов. Так как лето — это время ярких цветов и оттенков, нужно уметь их правильно выбирать.

Стилист Майя Кривобокова в своем блоге в Инстаграм отмечает, что колористика — это, пожалуй, самая сложная часть моды, а удачные сочетания цветов — далеко не всегда очевидные. Поэтому модницам тяжело сходу понять, какие оттенки хорошо "работают" вместе, а какие нет.

Чтобы вы не ломали себе голову в поиске идеальных цветовых решений, Кривобокова опубликовала несколько готовых идей, которые избавят каждую модницу от метода проб и ошибок. Стилист показала 9 стильных ярких сочетаний, которые обязательно стоит попробовать этим летом.

Как правильно сочетать яркие цвета:

Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета
Как правильно сочетать яркие цвета

Ранее стилист назвала и показала на фото самые неоднозначные модные тренды летнего сезона-2022.

Теги:
#Мода #Стиль