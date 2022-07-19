Долой монохромный гардероб: яркие сочетания, которые стоит попробовать этим летом (фото)
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Лето — время ярких цветов и оттенков в одежде.
Жаркий сезон в самом разгаре, но многие барышни все еще допускают модные ошибки в летних образах, особенно когда идет речь о сочетании цветов. Так как лето — это время ярких цветов и оттенков, нужно уметь их правильно выбирать.
Стилист Майя Кривобокова в своем блоге в Инстаграм отмечает, что колористика — это, пожалуй, самая сложная часть моды, а удачные сочетания цветов — далеко не всегда очевидные. Поэтому модницам тяжело сходу понять, какие оттенки хорошо "работают" вместе, а какие нет.
Чтобы вы не ломали себе голову в поиске идеальных цветовых решений, Кривобокова опубликовала несколько готовых идей, которые избавят каждую модницу от метода проб и ошибок. Стилист показала 9 стильных ярких сочетаний, которые обязательно стоит попробовать этим летом.
Как правильно сочетать яркие цвета:
Ранее стилист назвала и показала на фото самые неоднозначные модные тренды летнего сезона-2022.