Долой монохромный гардероб: яркие сочетания, которые стоит попробовать этим летом (фото)

Лето — время ярких цветов и оттенков в одежде.

Жаркий сезон в самом разгаре, но многие барышни все еще допускают модные ошибки в летних образах, особенно когда идет речь о сочетании цветов. Так как лето — это время ярких цветов и оттенков, нужно уметь их правильно выбирать.

Стилист Майя Кривобокова в своем блоге в Инстаграм отмечает, что колористика — это, пожалуй, самая сложная часть моды, а удачные сочетания цветов — далеко не всегда очевидные. Поэтому модницам тяжело сходу понять, какие оттенки хорошо "работают" вместе, а какие нет.

Чтобы вы не ломали себе голову в поиске идеальных цветовых решений, Кривобокова опубликовала несколько готовых идей, которые избавят каждую модницу от метода проб и ошибок. Стилист показала 9 стильных ярких сочетаний, которые обязательно стоит попробовать этим летом.

Как правильно сочетать яркие цвета:

Ранее стилист назвала и показала на фото самые неоднозначные модные тренды летнего сезона-2022.