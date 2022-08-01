От классики до ярких и дерзких сочетаний: комбинации шорт и рубашки, которые стоят вашего внимания (фото)

Шорты + рубашка — очень стильное и трендовое сочетание, однако важно знать как правильно их комбинировать.

Шорты — это один из главных атрибутов лета. Каждый год дизайнеры предлагают большое количество различных фасонов, чтобы каждая девушка и парень могли выбрать себе модель, которая им нравится и подходит. Многие привыкли носить шорты вместе с футболками, топами или майками, однако есть и другие, намного стильнее варианты.

Стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Инстаграм поделился подборкой стильных комбинаций шорт и рубашки на лето 2022, которые будут притягивать взгляды окружающих. Стоит отметить, что эти советы подойдут как модницам, так и модникам.

Модный эксперт отмечает, что дизайн шорт может быть разным, однако их основной подтон — это определенная беззаботность, легкость, большая расслабленность и озорство, в то время как рубашка транслирует сдержанность, собранность, чистоплотность. Поэтому сочетание этих двух элементов в летних луках смотрится максимально круто, интересно и при этом комфортно.

Вариации образов могут быть разными: от большей преданности классике - бермуды с защипами и белая рубашка, до ярких и дерзких сочетаний — принтованная рубашка и рваные шорты.

Как стильно сочетать шорты и рубашку: подборка образов

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