Никаких камней и изобилия золота: украшения, которые сделают ваш образ "дорогим" (фото)
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"Вечные" украшения, которые непременно захочет добавить в свой гардероб каждая модница.
Ювелирные украшения — это также важная составляющая гардероба каждой девушки, и их тоже нужно уметь правильно подбирать. Часто, боясь ошибиться в выборе, женщины сразу выбирают комплекты украшений, однако это совсем не стильно. Лучшим решением будет приобретение этих четырех украшений, о которых мы расскажем далее.
Как сообщает издание prostoway, в ювелирном "гардеробе", также есть трендовые украшения, а также базовые вещи, которые подойдут абсолютно к любому стилю и образу. Именно о таких украшениях мы и хотим поговорить.
Серьги гвоздики
Аккуратные серьги-гвоздики с драгоценными камнями или жемчугом — это идеальный вариант для любого повода. Они подойдут, как к вечерним, так и повседневным образам, а особенно выигрышно будут смотреться с офисным дресс-кодом.
Теннисный браслет
Следом за белыми мини-юбками за пределы теннисного корта выбрались и теннисные браслеты. Классическое исполнение браслета из драгоценных камней добавит нежности и элегантности любому вашему образу.
Сотуар
Длинное тонкое колье – идеальный вариант как для вечернего образа из декольте, так и для повседневного джинсового комбо и простой белой рубашки. Также украшение можно носить задом вперед, чтобы подчеркнуть спину, если у вас подходящий наряд для этого.
Браслеты-кафы
При их выборе следует следовать золотому правилу: чем больше украшение, тем проще должна быть его форма и декор.
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