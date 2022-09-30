Правильные цвета, фасоны и не только: как создать идеальный капсульный гардероб (фото)

Простейшие "правила", благодаря которым вам всегда будет, что надеть.

Проблему "мне нечего надеть", которая часто беспокоит модниц, решается очень просто (и это не поход по магазинам). Чтобы всегда быть на стиле, можно создать капсульный гардероб, вещи в котором будут всегда сочетаться между собой. Ну и конечно же не стоит забывать об актуальных тенденциях каждого сезона, которыми свой идеальный гардероб можно и нужно пополнять.

Стилист Зоя Панина в своем модном блоге в Инстаграм поделилась 4 основными и очень важными "правилами", которые помогут создать каждой моднице идеальный капсульный гардероб. Отметим, что огромным преимуществом капсулы является его универсальность, которая предполагает, что все вещи сочетаются между собой, что поможет создавать интересные и стильные образы.

Как создать идеальный гардероб: 4 правила "капсулы"

Первое правило: одежда соответствует ситуации

Проанализируйте свою жизнь, и определите, где вы проводите больше всего времени. Если на работе, то и большая часть гардероба должна быть деловой, предпочитаете вечеринки — обратите внимание на коктейльные платья.

Второе правило: определитесь со стилевым направлением

Одна из главных целей капсулы — сделать так, чтобы все вещи сочетались между собой, поэтому в гардеробе необходима — гармония. А чтобы ее достичь, следует определиться со стилем в одежде. Существует 6 основных направлений:

классическое наивно-романтическое сложно-романтическое драматическое натуральное спортивное.

Третье правило: фасоны соответствуют фигуре

Выбирайте фасоны и модели, которые подходят вашему типу фигуры: песочные часы, треугольник, перевернутый треугольник, круг и прямоугольник. Ранее мы делились советами по подбору юбок по типу фигуры.

Четвёртое правило: подбираем цветовую палитру

Подбирайте цвета тщательно — это сделает образ особенным и запоминающимся. Изобретать велосипед здесь необязательно: чтобы не ошибиться с сочетанием цветов, есть уже проверенные рабочие схемы.

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