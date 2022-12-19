Можете спокойно выбрасывать: зимняя верхняя одежда, которая навсегда вышла из моды (фото)

Эти вещи смотрятся бедно и старомодно

Если в вашем гардеробе до сих пор нет актуальной и стильной зимней верхней одежды — сейчас самое время отправиться на шопинг. Однако перед тем, ка совершать покупки, мы советуем ознакомиться с главными антитрендами зимы 2023 года, чтобы не купить то, что уже устарело.

Чтобы вы не совершили роковую ошибку при выборе новой верхней одежды на зиму, стилисты выделили три зимних "куртки", которые покапать больше не стоит, пишет Ukr.Media. Что это за вещи — читайте далее.

Антитренды верхней одежды на зиму 2023

Шуба из норки — такая одежда давно вошла в списки антитрендов, особенно после популяризации искусственного меха. Более того, такая шуба добавляет возраста.

Парка — очень популярная когда-то верхняя одежда, однако ее время прошло. Выбрасывать такую куртку не стоит, она пригодится для поездки за город или длительных прогулок, однако в повседневной жизни от нее стоит отказаться.

Стеганый пуховик — модель теплая, но при этом неудобная – узкий пуховик сковывает движения и заметно усложняет жизнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи должны быть в зимнем гардеробе у модниц в этом сезоне. А также мы писали, какая обувь в моде зимой 2022-2023 и как выбрать стильную и многофункциональную пару.