Топ-4 тренда этой весны: в этой одежде на вас точно обратят внимание (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Одна из горячих тенденций обязана популярностью сериала "Уэнздей"
Весна вот-вот вступит в свои пора, поэтому уже смело можно начинать формировать гардероб к будущему сезону. Некоторые тренды возвращаются к нам, к примеру тот же неон, но есть и абсолютно свежие дизайнерский идеи.
Подробнее о самых горячих трендах весны 2023 года рассказывает стилист Анна Ивашова в своем блоге в Инстаграм. Модный эксперт рекомендует обратить внимание как минимум на четыре тенденции, которые вполне реально вписать в повседневные образы.
Какая одежда в моде весной-2023
Тренд №1. Прозрачные ткани
Как отмечает стилист, эту тенденцию можно обусловить фразой "секс всегда продает". Тренд на прозрачность появлялся на подиумах еще в прошлых сезонах. А теперь он лишь набрал популярность.
Тренд №2. Неон
Так называемые кислотные оттенки в какой-то момент ушли с поля зрения модниц. Неон даже числился в списке "антитрендов". Однако опять стал лидеров в списке весенних тенденций.
Тренд №3. Готика
По словам стилиста, после просмотра сериала "Уэнздей" многие начали подражать главной героине, отсюда и возросла любовь к готической эстетике. Очень контрастно, отмечает Анна, готика смотрится с неоном.
Тренд №4. Золото
И хотя новогодние праздники давно позади, блеск и металлик остаются актуальны. Супертренд – золото, который точно не позволит вам оставаться без внимания.
Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на аксессуары в 2023 году. А еще мы писали, что предлагают дизайнеры в этом сезоне представителям сильного пола.