"Спасатели" макияжа: три универсальных оттенка помад, которые подойдут всем (фото)

Удачные цвета помады, с которыми вы всегда будете выглядеть роскошно

Никак не можете подобрать себе удачный оттенок помады, который вам идет? Не расстраивайтесь, и пока вы не нашли "тот самый" цвет, предлагаем вам ознакомится с тремя оттенками, которые являются "универсальными солдатами". А все потому, что они идут всем.

Визажисты уверены, что эта тройка 100% подойдет вам и украсит ваш макияж, пишет Ukr.Media. Знакомьтесь со "спасателями макияжа" и вам больше не придется "разрываться" у стеллажа с помадами в магазине.

Универсальные оттенки помад

Классический красный

Классический красный цвет будет к лицу всем девушкам. Такой оттенок подойдет как обладательницам светлой кожи, так и более темной. Если выбрать глубокий красный, то он придаст вам яркости и эффектности. Не обращайте внимание на красные помады с оттенками коричневого или оранжевого, лучше приобрести чистый цвет.

Нюд

Такая помада универсальна, потому что натуральное подходит всем! Единственное правило при выборе такой помады — выбирайте те оттенки, которые будут похожи на естественный цвет ваших губ.

Нежно-розовый оттенок

Такие помады отлично вписываются в любой образ, и не акцентируют на себе внимание. Однако ваши губы все равно выглядят нежными и свежими. Плюс ко всему — розовый еще и молодит.

Ранее мы рассказывали о 7 бьюти трендов этой зимы, которые подойдут почти каждой. Тенденции сезона подскажут, как накрасить глаза и губы, оформить брови и подобрать помаду для этого сезона.