Как правильно выбрать стильную базовую футболку: "правила", которые обязательно нужно выполнять (фото)

Советы, которые помогут выбрать идеальную футболку

Несмотря на то, что погода нас пока испытывает на устойчивость, то манит солнышком, то заливает дождями, а то и снегом, не значит, что мы не должны стильно одеваться. Иногда стильный лук даже поднимает настроение. Но, чтобы такой образ собрать, нужно знать модные тренды 2023 года. И сегодня мы хотим поговорить с вами о футболках и "правилах" их выбора.

Стилист Елена, ведущая свой модный блог в Инстаграме под ником purpur.stylist, дала несколько советов модницам, какие футболки в тренде в 2023 году, а какие нет. А также поделилась несколькими базовыми правилами, на которые следует обращать внимание покупая базовую футболку.

Как правильно выбрать стильную базовую футболку

Плотность ткани. Тонкий трикотаж – сразу нет! Он подчеркивает все недостатки кожи и фигуры. Как только вы сядете в такой футболке, то на вашей талии неизвестно откуда появятся складки! Поэтому плотный хлопок, в котором нет эластана.

Длина. Короткие футболки, которые заканчиваются на самой широкой части бедер и делят фигуру пополам — портят ваши пропорции и добавляют вам где-то 5-7 кг в объемах. Либо заправляйте вашу футболку, либо берите уже нормальной длины!

Объем. Футболка не должна сидеть в обтяжку. Это не топ и не блузка. В нем должен быть объем!

Воротник. Идеальный – это v-образный. Он удлинит шею и подчеркнет ключицы. Или заканчивающийся в зоне ямочки на шее. Не нужно выбирать экземпляры, закрывающие горло.

Линия плеча – еще один важный нюанс. Если у вас объемная грудь или широкие плечи, то очень спущенный рукав вам не подойдет. Лучше рукав-реглан или мерьте и смотрите, чтобы не давало дополнительного объема. А вот девушкам-грушам с разницей между бедрами и туловищем спущенный рукав наоборот сбалансирует фигуру.

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