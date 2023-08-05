Как сделать прическу девочке с маленькими резинками: модные и простые варианты (фото)

Подборка быстрых и легких причесок с резинками для самых маленьких девочек

Маленькая дочь — это как иметь маленькую куклу, которую ты любишь одевать! Однако часто родители сталкиваются с проблемой, какую же прическу сделать своей маленькой принцессе?

Вы не знаете, как причесать свою маленькую дочку в садик или школу, и оба устали от вечных хвостиков, которые спасают вас, когда вы опаздываете утром? Спешим вам на помощь и делимся интересными идеями простых, милых и модных причесок, которые очень легко сделать с первого раза.

Ничего сверхъестественного делать вам не придется. Вооружитесь расческой и маленькими резинками и заколками, выберите понравившейся вариант и творите. Ваша малышка будет самой красивой, будь то обычный день в школе или садике, или же вечеринка по случаю дня рождения.

Прически с резинками очень стильные и придают динамичность общему образу маленьких девочек! И сразу маленький совет: перед укладкой вымойте волосы и увлажните их, чтобы они были мягкими и легко расчесывались.

Прически для маленьких девочек с резинками

Ранее мы рассказывали, какие прически делают вас старше своих лет — их следует избегать, чтобы выглядеть моложе и свежее.