Как стильно носить кардиган: идеи образов, в которых вам будет уютно (фото)

В кардигане вам будет комфортно, а образ получится стильным

Не за горами сентябрь, а значит пора задуматься об осенних трендах. Как только на улице начнет холодать, нужно утеплиться, с помощью кардигана вы сделаете это стильно.

С какими вещами сочетать кардиган в образах? Об этом рассказывает стилистка Наталья Викторова в Instagram.

Так, кардиган – уютный и комфортный атрибут осеннего (и не только) гардероба. Отлично дополняет многослойные образы, уместные, в частности, в более прохладную погоду. К примеру, вы можете надеть кардиган под жакет или под более объемный кардиган, пальто – еще одна удачная комбинация.

Кроме того, длинные кардиганы стилистка предлагает носить как платья. Можно как застегивать все пуговицы, так и надевать под низ водолазку и оставлять верхние пуговицы расстегнутыми.

Стильно носить кардиган можно с:

Кожаными вещами. Брюки, шорты, бермуды, платья, юбки. Так вы создадите интересный микс фактур из трикотажа и кожи.

Брюки, шорты, бермуды, платья, юбки. Так вы создадите интересный микс фактур из трикотажа и кожи. Блузами с акцентными воротничками. Воротник помещайте поверх кардигана.

Воротник помещайте поверх кардигана. Трикотажными вещами. Желательно выбирать трикотаж разной вязки: более объемной и более гладкой. Например, стилистка советует носить гладкий кардиган и юбку с выразительной фактурой ("косы") или наоборот.

Желательно выбирать трикотаж разной вязки: более объемной и более гладкой. Например, стилистка советует носить гладкий кардиган и юбку с выразительной фактурой ("косы") или наоборот. Джинсами. Получится расслабленный городской образ. В дополнение возьмите сумку более жесткой формы или облегающий нижний слой под кардиган.

Отметим, что кардиган незаменим в составлении повседневных образов. По словам стилистки, это изделие скрадывает нарядность вещей, поэтому если кардиган надеть с юбкой в пайетках, то получится хороший ежедневный наряд.

Стильные образы с кардиганами

Многослойность

Кожа

Трикотаж

С юбкой

С джинсами

С денимом

С платьями

С блузами

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