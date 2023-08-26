Эти дизайны уже давно устарели: антитренды маникюра 2023, которые испортят ваш образ (фото)

Забудьте про длинные или острые ноготочки

Никто не призывает гнаться за модой, но все же знать о трендах, которые давно морально устарели, будет только в плюс. Особенно если это касается трендов маникюра, которые могут напрочь испортить ваш образ.

В принципе, вы можете делать такой дизайн ногтей, как вашей душе угодно, но стоит помнить, что в 2023 году главный тренд — это натуральность. Поэтому любые излишества все же лучше оставить в прошлом. Более того, некоторые дизайны типа лепки или с большим количеством страз совсем неудобны в носке.

Антитренды маникюра 2023

Маникюр с цветами. Особенно тот, который выглядит дорого-богато, с акриловыми розочками, лепесточками. Такой дизайн часто смотрится уныло и печально, особенно если он выполнен неудачно.

Полностью матовый маникюр . Его слишком много, а ещё он визуально утяжеляет пальчики.

. Его слишком много, а ещё он визуально утяжеляет пальчики. Лепка и рисунки. Прошли времена, когда на каждый ноготь делали лепку, или разрисовывали каждый пальчик. Сейчас актуален минимализм, или же красивый дизайн на нескольких или одном из ноготков.

Также стоит избегать сложного дизайна на всех ногтях, цветочков а-ля бабушкина скатерть, пирожных, тортиков и прочих инфантильных рисунков, ну и множества страз на всех ногтях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать маникюр "на миллион". Есть несколько "правильных" дизайнов и цветов, которые всегда смотрятся дорого.