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Косы, пучки и не только: топ-10 причесок для девочки на 1 сентября (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Готовимся ко Дню знаний Новость обновлена 31 августа 2023, 16:48
Готовимся ко Дню знаний. Фото Freepik

Прическа – важная часть образа для любой школьницы

Наряд школьницы любого возраста на День знаний 1 сентября должен быть продуман до мелочей. Не менее важную роль играет выбранная прическа.

В преддверии праздника первого звонка "Телеграф" публикует идеи стильных причесок. Косы, пучки, хвосты, кудри и не только – вариантов для праздничной линейки много.

Идеи причесок с косами на 1 сентября

Разнообразить обычные косы можно с помощью различных аксессуаров – заколок, лент или бантов. Пробуйте не заплетать все волосы, а лишь собрать в аккуратные косы передние или боковые пряди. Вариацией двух традиционных хвостов станет прическа с косами-"колосками".

Прическа для девочки
Косы и бант
Прическа для девочки
И хвост, и косы - два в одном
Прическа для девочки
Коса станет акцентом образа
Прическа для девочки
Сердечко из косичек
Прическа для девочки
Прическа с изюминкой
Прическа для девочки
Банты вписались идеально

Прическа для девочки на первый звонок

Хвост – простая прическа, которую часто выбирают школьницы. Но если длинный хвост разделить на секции с помощью резинок, то получится более стильное решение для девочки любого возраста. Еще одна красивая идея – обвить резинку локоном.

Легкие волны с актуальным аксессуаром, тем же бантом, не менее эффектный выбор. Если хочется сделать минималистическую прическу, то соберите волосы в пучок, сейчас в моде более небрежное исполнение.

Прическа для девочки
Необычный хвост
Прическа для девочки
Не забудьте об аксессуарах
Прическа для девочки
Стильный пучок
Прическа для девочки
Эффектный хвост

Ранее "Телеграф" публиковал стильные осенние нейл-идеи, которые идеально подойдут для школы и университета. Узнайте, какой маникюр можно сделать на 1 сентября.

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#Прически #Женские прически #детские прически