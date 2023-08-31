Косы, пучки и не только: топ-10 причесок для девочки на 1 сентября (фото)

Прическа – важная часть образа для любой школьницы

Наряд школьницы любого возраста на День знаний 1 сентября должен быть продуман до мелочей. Не менее важную роль играет выбранная прическа.

В преддверии праздника первого звонка "Телеграф" публикует идеи стильных причесок. Косы, пучки, хвосты, кудри и не только – вариантов для праздничной линейки много.

Идеи причесок с косами на 1 сентября

Разнообразить обычные косы можно с помощью различных аксессуаров – заколок, лент или бантов. Пробуйте не заплетать все волосы, а лишь собрать в аккуратные косы передние или боковые пряди. Вариацией двух традиционных хвостов станет прическа с косами-"колосками".

Косы и бант

И хвост, и косы - два в одном

Коса станет акцентом образа

Сердечко из косичек

Прическа с изюминкой

Банты вписались идеально

Прическа для девочки на первый звонок

Хвост – простая прическа, которую часто выбирают школьницы. Но если длинный хвост разделить на секции с помощью резинок, то получится более стильное решение для девочки любого возраста. Еще одна красивая идея – обвить резинку локоном.

Легкие волны с актуальным аксессуаром, тем же бантом, не менее эффектный выбор. Если хочется сделать минималистическую прическу, то соберите волосы в пучок, сейчас в моде более небрежное исполнение.

Необычный хвост

Не забудьте об аксессуарах

Стильный пучок

Эффектный хвост

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