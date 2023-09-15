Не бойтесь экспериментировать: самые трендовые цвета волос 2023 года, на которые стоит обратить внимание (фото)
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Все эти оттенки идеально подчеркнут вашу естественную красоту
Осень — время перемен! И пока листва меняет свой окрас с зеленого на желтые, оранжевые, красные и коричневые оттенки, почему бы не задуматься, и не сменить собственный имидж? А пока вы думаете, давайте рассмотрим самые трендовые цвета окрашиваний 2023 года.
Парикмахер-колорист Анна Романенко в своем блоге в Инстаграм поделилась самыми актуальными модными решениями на осень 2023 года, и создала подборку фотоидей, где каждая модница точно выберет что-то для себя. Стилист отмечает, что не нужно бояться экспериментировать, и нужно смело идти к своему мастеру и воплощать все задуманное.
Трендовые цвета волос 2023 года
- Сочные медовые и карамельные оттенки
- Популярный глубокий каштановый цвет
- Шоколадный тон как для брюнеток, так и для оттенков блонд.
- Медный цвет для смелых женщин
- Холодный пепельный блонд
- Насыщенный вишневый оттенок волос
Также остаются в тренде окрашивания с выделенными прядями, цвет которых Вы можете выбрать по вашему вкусу.
"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.