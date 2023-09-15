Не бойтесь экспериментировать: самые трендовые цвета волос 2023 года, на которые стоит обратить внимание (фото)

Все эти оттенки идеально подчеркнут вашу естественную красоту

Осень — время перемен! И пока листва меняет свой окрас с зеленого на желтые, оранжевые, красные и коричневые оттенки, почему бы не задуматься, и не сменить собственный имидж? А пока вы думаете, давайте рассмотрим самые трендовые цвета окрашиваний 2023 года.

Парикмахер-колорист Анна Романенко в своем блоге в Инстаграм поделилась самыми актуальными модными решениями на осень 2023 года, и создала подборку фотоидей, где каждая модница точно выберет что-то для себя. Стилист отмечает, что не нужно бояться экспериментировать, и нужно смело идти к своему мастеру и воплощать все задуманное.

Трендовые цвета волос 2023 года

Сочные медовые и карамельные оттенки

Популярный глубокий каштановый цвет

Шоколадный тон как для брюнеток, так и для оттенков блонд.

Медный цвет для смелых женщин

Холодный пепельный блонд

Насыщенный вишневый оттенок волос

Также остаются в тренде окрашивания с выделенными прядями, цвет которых Вы можете выбрать по вашему вкусу.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.