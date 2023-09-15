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Не бойтесь экспериментировать: самые трендовые цвета волос 2023 года, на которые стоит обратить внимание (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Трендовые цвета волос 2023 года - фото Новость обновлена 15 сентября 2023, 08:09
Трендовые цвета волос 2023 года - фото. Фото Pexels

Все эти оттенки идеально подчеркнут вашу естественную красоту

Осень — время перемен! И пока листва меняет свой окрас с зеленого на желтые, оранжевые, красные и коричневые оттенки, почему бы не задуматься, и не сменить собственный имидж? А пока вы думаете, давайте рассмотрим самые трендовые цвета окрашиваний 2023 года.

Парикмахер-колорист Анна Романенко в своем блоге в Инстаграм поделилась самыми актуальными модными решениями на осень 2023 года, и создала подборку фотоидей, где каждая модница точно выберет что-то для себя. Стилист отмечает, что не нужно бояться экспериментировать, и нужно смело идти к своему мастеру и воплощать все задуманное.

Трендовые цвета волос 2023 года

  • Сочные медовые и карамельные оттенки
  • Популярный глубокий каштановый цвет
  • Шоколадный тон как для брюнеток, так и для оттенков блонд.
  • Медный цвет для смелых женщин
  • Холодный пепельный блонд
  • Насыщенный вишневый оттенок волос

Также остаются в тренде окрашивания с выделенными прядями, цвет которых Вы можете выбрать по вашему вкусу.

Холодный пепельный блонд
Сочные медовые и карамельные оттенки
глубокий каштановый цвет
каштановый цвет волос
карамельные оттенки волос
Насыщенный вишневый оттенок волос
пепельные волосы
розовый блонд
шоколадные волосы

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

Теги:
#Мода #Стиль #Окрашивание