Клатч, ручка-цепочка, ведро и не только: какая сумка оживит любой осенний образ (видео)

С помощью стильной сумки ваш осенний наряд выйдет на новый уровень

Осенний образ не может быть полноценным без актуальной сумки. В этом сезоне популярны разные модели, которые удовлетворят запросы самых капризных модниц.

Какие сумки в моде осенью-2023? Об этом рассказывает стилист Анастасия Мальцева в своем блоге в Instagram.

Так, стилист советует обратить внимание на пять трендов при выборе сумки этой осенью:

Очень большие сумки разных форм. Отличный вариант для тех, кому нужно вместить как можно больше вещей.

Отличный вариант для тех, кому нужно вместить как можно больше вещей. Плетеные из кожи сумки. Необычная модель станет акцентом образа в любую погоду.

Необычная модель станет акцентом образа в любую погоду. Сумки с ручками-цепями. Такого типа аксессуары возвращаются в тренды, поэтому смело добавляйте их в свой осенний гардероб.

Такого типа аксессуары возвращаются в тренды, поэтому смело добавляйте их в свой осенний гардероб. Bucket bag, то есть сумки-ведро. Эффектная форма привлечет все взгляды к вашему осеннему аутфиту.

Эффектная форма привлечет все взгляды к вашему осеннему аутфиту. Клатчи. Вот этого формата не было в трендах с начала 2010 года, отмечает стилист. Смело разбавляем луки стильным аксессуаром.

Какие сумки в моде осенью 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только выбрать актуальную модель аксессуара. В этом сезоне модницам полюбился необычный тренд: носить сумку в руке. Даже шопперы, сложенные пополам, можно так демонстрировать.