Клатч, ручка-цепочка, ведро и не только: какая сумка оживит любой осенний образ (видео)
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С помощью стильной сумки ваш осенний наряд выйдет на новый уровень
Осенний образ не может быть полноценным без актуальной сумки. В этом сезоне популярны разные модели, которые удовлетворят запросы самых капризных модниц.
Какие сумки в моде осенью-2023? Об этом рассказывает стилист Анастасия Мальцева в своем блоге в Instagram.
Так, стилист советует обратить внимание на пять трендов при выборе сумки этой осенью:
- Очень большие сумки разных форм. Отличный вариант для тех, кому нужно вместить как можно больше вещей.
- Плетеные из кожи сумки. Необычная модель станет акцентом образа в любую погоду.
- Сумки с ручками-цепями. Такого типа аксессуары возвращаются в тренды, поэтому смело добавляйте их в свой осенний гардероб.
- Bucket bag, то есть сумки-ведро. Эффектная форма привлечет все взгляды к вашему осеннему аутфиту.
- Клатчи. Вот этого формата не было в трендах с начала 2010 года, отмечает стилист. Смело разбавляем луки стильным аксессуаром.
Какие сумки в моде осенью 2023
Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только выбрать актуальную модель аксессуара. В этом сезоне модницам полюбился необычный тренд: носить сумку в руке. Даже шопперы, сложенные пополам, можно так демонстрировать.