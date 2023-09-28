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Тренч, кейп, деним и не только: в каком модном плаще вы будете выделяться из толпы этой осенью (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Тренч – главный атрибут осеннего гардероба Новость обновлена 28 сентября 2023, 17:19
Тренч – главный атрибут осеннего гардероба. Фото Getty Images

С актуальным плащом любой ваш аутфит будет стильным

Среди верхней одежды на сезон осень-зима тренчи занимают особое место. И если стандартный бежевый плащ вам надоел, то есть много удачных способов выделиться из толпы.

Какие тренчи и плащи актуальны этой осенью? Об этом рассказывает стилист Наталья Москаленко в своем блоге в Instagram.

Так, тренч станет альтернативой куртке или пальто в осенний период. Плащ позволит вам собрать стильный образ хоть с ботинками, хоть с сапогами, хоть с кроссовками или кедами. Бежевый оттенок является базовым, но и другие цвета впишутся в гардероб.

По словам стилиста, уже несколько сезонов подряд плащи держатся в топе актуальных позиций верхней одежды. В моде разнообразные фасоны и расцветки: укороченный плащ, тренч-кейп, плащи с тиснением под кожу страуса, из денима, в клетку, цвета Тиффани и не только. Конечно, серый, бежевый или черный цвета никогда не выходят из моды, если говорить об осенней верхней одежде.

Модные тренчи и плащи осенью 2023

Серый плащ
Серый цвет очень популярен этой осенью
Черный осенний плащ
Черный не выходит из трендов
Плащ в клетку
Стильный принт
Джинсовый плащ
Деним - хит сезона
Укороченный тренч
Укороченный тренч снова актуален
Голубой цвет
Необычный цвет
Укороченный плащ
Альтернатива базовой косухе
Укороченный тренч
Элегантный фасон
Черный осенний плащ
Универсальный вариант верхней одежды на осень

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильное пальто этой осенью, которое прослужит долгие годы. А еще мы писали о трендовых куртках: особе место в трендах занимает актуальная косуха.

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#Стиль #Плащ #Тренч