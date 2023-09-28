Тренч, кейп, деним и не только: в каком модном плаще вы будете выделяться из толпы этой осенью (фото)
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С актуальным плащом любой ваш аутфит будет стильным
Среди верхней одежды на сезон осень-зима тренчи занимают особое место. И если стандартный бежевый плащ вам надоел, то есть много удачных способов выделиться из толпы.
Какие тренчи и плащи актуальны этой осенью? Об этом рассказывает стилист Наталья Москаленко в своем блоге в Instagram.
Так, тренч станет альтернативой куртке или пальто в осенний период. Плащ позволит вам собрать стильный образ хоть с ботинками, хоть с сапогами, хоть с кроссовками или кедами. Бежевый оттенок является базовым, но и другие цвета впишутся в гардероб.
По словам стилиста, уже несколько сезонов подряд плащи держатся в топе актуальных позиций верхней одежды. В моде разнообразные фасоны и расцветки: укороченный плащ, тренч-кейп, плащи с тиснением под кожу страуса, из денима, в клетку, цвета Тиффани и не только. Конечно, серый, бежевый или черный цвета никогда не выходят из моды, если говорить об осенней верхней одежде.
Модные тренчи и плащи осенью 2023
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