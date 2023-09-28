Тренч, кейп, деним и не только: в каком модном плаще вы будете выделяться из толпы этой осенью (фото)

С актуальным плащом любой ваш аутфит будет стильным

Среди верхней одежды на сезон осень-зима тренчи занимают особое место. И если стандартный бежевый плащ вам надоел, то есть много удачных способов выделиться из толпы.

Какие тренчи и плащи актуальны этой осенью? Об этом рассказывает стилист Наталья Москаленко в своем блоге в Instagram.

Так, тренч станет альтернативой куртке или пальто в осенний период. Плащ позволит вам собрать стильный образ хоть с ботинками, хоть с сапогами, хоть с кроссовками или кедами. Бежевый оттенок является базовым, но и другие цвета впишутся в гардероб.

По словам стилиста, уже несколько сезонов подряд плащи держатся в топе актуальных позиций верхней одежды. В моде разнообразные фасоны и расцветки: укороченный плащ, тренч-кейп, плащи с тиснением под кожу страуса, из денима, в клетку, цвета Тиффани и не только. Конечно, серый, бежевый или черный цвета никогда не выходят из моды, если говорить об осенней верхней одежде.

Модные тренчи и плащи осенью 2023

Серый цвет очень популярен этой осенью

Черный не выходит из трендов

Стильный принт

Деним - хит сезона

Укороченный тренч снова актуален

Необычный цвет

Альтернатива базовой косухе

Элегантный фасон

Универсальный вариант верхней одежды на осень

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильное пальто этой осенью, которое прослужит долгие годы. А еще мы писали о трендовых куртках: особе место в трендах занимает актуальная косуха.