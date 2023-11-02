Главный цвет этой осени: идеи стильных образов в шоколадных оттенках, которые идут всем (фото)
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Карамельно-шоколадные тона позволят создать уютный аутфит
В этом сезоне в моде много цветов — ярких и не очень. Особое место среди тенденций заняли коричневые оттенки, которые традиционно становятся популярнее в осенне-зимний период.
Как создать стильный образ в шоколадных тонах? Об этом пишет блог о стиле @mode.vise в Instagram.
По словам стилистов, осень/зима 2023 года выводит на передний план изящную и в то же время приглушенную цветовую палитру. Среди модных цветов в этот раз коричневые оттенки. Стоит обратить внимание на карамельный и шоколадный варианты. Кофейные и карамельные тона легко комбинируются с другими цветами, поэтому точно достойны места в вашем осеннем гардеробе.
Вещи шоколадных оттенков станут частью ваших стильных осенних нарядов. Коричневые брюки, юбки, платья, свитера. Также шоколадные, карамельные и кофейные тона эффектно украшают верхнюю одежду, хоть тренч, хоть пальто.
Стильные осенние образы в коричневых тонах
Вы можете сочетать коричневый с другими цветами, включая черный, бежевый, голубой, белый и не только. Отменным решением станет монохромный аутфит. Кстати, в шоколадных оттенках этой осенью модно создавать и маникюр.