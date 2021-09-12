В Великобритании выставят вождя бронзового века, найденного в дереве (фото, видео)
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Редкая находка — древний дуб служил гробом для вождя.
Исследования и необходимые работы для сохранности бревенчатого гроба возрастом в 4 тысячи лет подходят к концу и вскоре вождь и его последнее пристанище займут место в Музее коллекции Линкольна.
Об этом пишет Йоркский археологический фонд.
Находка была сделана еще летом в 2019 году в гольф-клубе Тетни во время работ. Владелец поля Марк Касвелл отметил, что его семья много лет занималась на этой земле сельским хозяйством и никто не подозревал, что скрывается в ней.
Гроб с телом вождя и различными предметами обихода представлял собой древний дуб под слоем гравия. Ученые год хранили гроб в специальном холодильнике, затем начали восстановительные работы. Чтобы не дать воздуху и солнцу повредить уникальную находку потратили значительную сумму, в переводе в гривневый эквивалент более 2, 5 млн.
Вместе с телом вождя нашли каменный топор. Находка необычна тем, что так хорошо сохранившихся орудий нашли всего 12 в Британии — уцелела и ручка и каменная "голова".
Гробов сделанных из цельного дерева за время археологических исследований нашли всего 65. Этому экземпляру сохраниться помог слой ила.
Ранее "Телеграф" писал, что археологи нашли масштабное "кладбище" Юрского периода. А во Франции пытаются воссоздать древнюю фреску из фрагментов.
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