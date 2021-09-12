Укр

В Великобритании выставят вождя бронзового века, найденного в дереве (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Процесс консервации гроба. Новость обновлена 11 сентября 2021, 13:43
Процесс консервации гроба.

Редкая находка — древний дуб служил гробом для вождя.

Исследования и необходимые работы для сохранности бревенчатого гроба возрастом в 4 тысячи лет подходят к концу и вскоре вождь и его последнее пристанище займут место в Музее коллекции Линкольна.

Об этом пишет Йоркский археологический фонд.

Находка была сделана еще летом в 2019 году в гольф-клубе Тетни во время работ. Владелец поля Марк Касвелл отметил, что его семья много лет занималась на этой земле сельским хозяйством и никто не подозревал, что скрывается в ней.

Гроб с телом вождя и различными предметами обихода представлял собой древний дуб под слоем гравия. Ученые год хранили гроб в специальном холодильнике, затем начали восстановительные работы. Чтобы не дать воздуху и солнцу повредить уникальную находку потратили значительную сумму, в переводе в гривневый эквивалент более 2, 5 млн.

Гроб три метра в длину
Гроб три метра в длину

Вместе с телом вождя нашли каменный топор. Находка необычна тем, что так хорошо сохранившихся орудий нашли всего 12 в Британии — уцелела и ручка и каменная "голова".

Каменный топор
Каменный топор

Гробов сделанных из цельного дерева за время археологических исследований нашли всего 65. Этому экземпляру сохраниться помог слой ила.

Ранее "Телеграф" писал, что археологи нашли масштабное "кладбище" Юрского периода. А во Франции пытаются воссоздать древнюю фреску из фрагментов.

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