Ученые разработали тест для ранней диагностики рака: детали

Появилась возможность выявлять раковые клетки на ранних стадиях.

Выявление раковых опухолей на ранних стадиях имеет очень важное значение в дальнейшем успешном лечении пациента, ведь когда болезнь обнаружили поздно, ситуация может быть крайне критической.

Как сообщает издание Medic, потенциальным биомаркером для ранней диагностики рака является Катепсин В, проявляющий повышенную экспрессию на ранних стадиях многих типов заболевания.

Согласно имеющейся информации, с помощью внутриклеточных низкомолекулярных РА-зондов команде ученых удалось разработать специфическую фотоакустическую визуализацию новообразований.

Отмечается также, что изображение РА представляет собой неинвазивный и неионизирующий биомедицинский тип визуализации ранней стадии рака. Благодаря большой глубине проникновения в ткани и сверхвысокому разрешению в пространстве, в дальнейшем разработка имеет огромный потенциал в исследованиях.

Чтобы выявить опухоль на ранней стадии ракового заболевания, ученые использовали усиленный сигнал датчиков для визуализации и создали инфракрасный РА-зонд. Благодаря этому подходу концентрация локального зонда максимально увеличивается, тем самым усиливает сигнал РА-зонда, чтобы визуализировать активные онко-биомаркеры (Катепсин В).

По результатам исследований, недавно созданная разработка почти в 5 раз усиливает сигналы, которые визуализируют раковые клетки даже на ранних стадиях.

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