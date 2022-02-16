"Сич" нашлась: США установили связь с украинским спутником

Больше месяца космический объект не выполнял никаких функций

Космические войска США получили информацию и идентифицировали украинский спутник "Сич-2-30", который был отправлен в космос 13 января и с которым не удавалось установить связь.

Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в Facebook.

Грищук пишет, что произошла постоянная связь со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге – это космический объект 51030 с предыдущим названием "Object AY".

"В настоящее время уже отображается на визуализации как "Sich-2-30" ("Sich-2-1")! Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" ("Сич-2-1"), которые должны завершиться в середине марта", — отметил народный депутат.

Напомним, что "Сич-2-30" был запущен на орбиту 13 января ракетой-носителем Falcon 9 от американской компании SpaceX. Сразу после этого стало известно, что связь с ними установить не удалось. Разработчики сообщали об отрицательном энергетическом балансе аппарата. Позже стало известно, что неустановление связи могло быть связано с КБ "Пивденне" и сомнительными контрактами и подрядчиками.

"Сич-2-30" будет следить за поверхностью земли в нескольких диапазонах, включая инфракрасный. Он не только будет мониторить поверхность и использование водных, лесных и других ресурсов, но и будет изучать ионосферу.

"Телеграф" ранее писал о запуске в космос мощнейшего телескопа в истории планеты "Джеймс Уэбб ".

Также недавно китайский спутник для зондирования Земли вышел на орбиту.