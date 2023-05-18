Ученые изобрели невероятный метод защиты от комаров и других насекомых

Ученые намерены запатентовать это средство от укусов комаров

Исследователи уже выяснили, почему комары кусают одинх людей чаще, чем других. Однако эта информация не помогает спасаться от укусов надоедливых насекомых. Поэтому ученые придумали очень легкую ткань, которую комары не смогут даже прокусить.

Подробностями поделились на портале Biorxiv. Теперь, чтобы защититься от укусов комаров, не нужно опрыскиваться с ног до головы репеллентами и одеваться в плотную, многослойную одежду.

Профессор Обернского университета Джон Бекман придумал это чуду-средство после того, как с ам стал жертвой этих маленьких кровососов во время очередной вылазки на природу. Рещультаты его работы полностью не опубликованы, но часть уже в открытом доступе. Итак, идея его изобретения заключается в ткани, которую комары не смогут прокусить. Из нее можно будет делать легкую, но устойчивую к насекомым одежду.

Ученый провел эксперимент, в котором согласился поучаствовать его коллега. Он надевал на руку рукава из разной ткани и засунул ее в емкость с комарами на некоторое время. После этого исследователи подсчитали количество укусов на теле. Любой материал, из которого сегодня делают вещи, легко прокусывался комарами, оставляя на теле укусы, которые неприятно чешутся.

Немного лучше показатели у трикотажных полотен, которые образованы не переплетением нитей, а взаимосвязанными петлями. Такую ткань изготавливают машины, которые могу вязать запрогармированные узоры. Это натолкнуло ученых на мысль проэкспериментировать с вариантами плетения, чтобы повысить защиту одежды от комаров.

Согласно этому эксперименту, лучше всего себя проявило полотно типа "интерлок", состоящее из двух слоев петель. А если сделать нити более толстыми, а размер петель наоборот уменьшить, то защита только усилится. В добавок к этому отлично себя показали нити из полиэстера и спандекса (полиуретана). Такие ткани препятствовали укусам комаров Aedes aegypti и Psorophora howardii, но при этом оставались легкими и тонкими.

Обернский университет готовится запатентовать оптимальные для защиты от укусов варианты тканей, чтобы затем продавать лицензии на их выпуск производителям одежды.

"Если я смогу купить футболку, такую же комфортную и дешевую, как обычная, но при этом непроницаемая для комаров, то я, конечно, куплю ее", — сказал Джон Бекман.

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