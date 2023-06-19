Когда "удаленка" станет постоянной: исследователи смоделировали мрачный портрет работника

У заметной части удаленных работников нет обустроенного рабочего места

Всемирная пандемия коронавируса заставила государства и бизнес в ускоренном темпе переводить сотрудников на удаленный режим работы. И хоть многим такое новшество пришлось по душе, однако в подобной работе есть и свои неприятные моменты.

Так исследователи Университета Лидса недавно обнародовали отчет, который показал, что у трети удаленных работников Великобритании нет специально обустроенного рабочего места. "Вдохновившись" этими данными команда Furniture-Work создала модель, которая показывает, как именно будут выглядеть удаленные работники спустя 70 лет.

Свою модель они назвали Анной и она представляет собой весьма плачевное зрелище.

"Чтобы визуализировать последствия отсутствия соответствующего места для работы на дому, мы использовали научные исследования и работали с экспертами в области здравоохранения, чтобы показать, какой может выглядеть удаленный работник будущего", — говорится в сообщении.

В частности из-за работы в постели, у Анны образовался горб и приподнялись плечи, а из-за постоянной работы за монитором ее глаза опухли и покраснели.

Также руки женщины из-за много часового использования мыши стали похожи на "коготь", а из-за недостатка свежего воздуха, ослабленного иммунитета, тревоги и депрессии она резко стала набирать вес.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что удаленным работникам необходимо уделять внимание своему состоянию, чтобы оставаться здоровыми при длительной работе на дому.

Например, основатель United Medical Education Брайан Кларк отметил, что необходимо регулярно делать перерывы, разминаться и двигаться, чтобы избежать болей в шее и спине.

Как сообщалось ранее, ученые из Европейского космического ведомства предложили добровольцам пролежать на кровати в течение двух месяцев и получить за это 18 тысяч евро.