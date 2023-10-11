Ученые нашли прекрасно сохранившиеся останки "прадедушки" червей: в чем уникальность находки (фото)

Любопытная находка позволяет найти много общего с существующими и ныне животными

Ученым из Германии и Китая удалось обнаружить останки древнего существа, на которых сохранились отпечатки тканей мышц. Подобная находка очень редкая поскольку мышцы одними из первых распадаются после смерти организма и в течение сотен миллионов лет не сохраняются.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Proceedings of the Royal Society B, речь идет о существе из раннего Кембрийского периода, а его возраст датируется 535 миллионами лет.

Животное предположительно относилось к циклонейралиям — группе животных, к которым относятся круглые черви и ряд других малоизвестных существ вроде приапулид, которые и считают ближайшим существующим родственником животного.

Образец из отложений раннего кембрия оказался длиной всего в три миллиметра, но привлек внимание ученых из-за сохранившихся четырех кольцевых мышц с 36 радиальными мышечными рычагами и меньшее кольцо с 19 мышцами.

В целом их строение напомнило хоботы современных приапулид — червеобразных организмов, живущих на океаническом дне. Подобные мышцы помогают им втягивать и вытягивать переднюю часть тела и тем самым передвигаться или питаться.

Найденный образец

Найденный образец скорее всего находился на конце "хобота" и был своеобразным "ртом"

Реконструкция найденного образца

Стоит отметить, что современные приапулиды достигают размеров от 0,5 мм до 40 см и ведут роющий образ жизни в морском иле. При том, встречаются они как на мелководье, так и на большой глубине.

Современный приапулид Priapulus caudatus

Как сообщалось ранее, в Африке ученые обнаружили возможно самую древнюю конструкцию, которая была создана предками людей. Своеобразный мост мог быть построен почти полмиллиона лет назад.