Посадка на темную сторону Луны и искусственный интеллект, читающий мысли: 7 открытий, поразивших в 2023 году

Многие открытия станут первым шагом к чему-то революционному или новому

С началом нового года можно подвести окончательные итоги 2023 года. Этот год стал плодотворным для науки в различных сферах.

"Телеграф" собрал семь научных изобретений, открытий и достояний, которые могут поразить. Но это лишь малая часть того, чего удалось достичь ученым.

Самое тяжелое животное, из живших на земле

В Перу нашли окаменелость, принадлежавшую гигантскому древнему киту Perucetus colossus. Он весил до 340 тонн, что почти вдвое больше, чем синий кит.

Подводный храм, полный сокровищ

У средиземноморского побережья Египта подводные археологи обнаружили под водой храм. Он был посвящен богу Амону, частично разрушен примерно в середине второго столетия до нашей эры. В нем нашли серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения.

Сокровища из подводного храма

Экзопланет стало больше

Число известных планет достигло 5502. В августе ученые объявили о еще шести найденных планетах, сейчас их изучают с помощью мощных обсерваторов и телескопов.

Новый вид динозавра

В Чили нашли новый вид утконосого динозавра. Это вид гадрозавров, Gonkoken nanoi, живший примерно 72 миллиона лет назад. На основе проанализированных останков, ученые предположили, как он мог выглядеть и жить и сделали из этого видео.

Крысиная трансплантация замороженной почки

В Университете Миннесоты хранили почку крысы в криогенных условиях сто дней. Затем нагрели специальным наноспособом и пересадили крысе. Функции органа сохранились. Ученые еще будут изучать возможность трансплантации более крупных органов, а также пересадку почки таким образом свинье.

Прорыв искусственного интеллекта

В 2023 году ИИ приобрел невиданную популярность. Компании встраивают его во множество изделий, а разные специалисты используют возможности в своей работе. Это не только ChatGPT. Есть и искусственный интеллект, генерирующий контент по сканированию мозга, который может помочь общаться пациентам с инсультом и параличом. В мае 2023 г. исследователи Остинского университета описали модель ИИ, которая может читать мнения с помощью простой МРТ. Искусственный интеллект может транскрибировать сложные мысли и изображения только с мозговых волн. Правда, ИИ иногда расшифровывает мысли не дословно.

Индийский лунный аппарат достиг темной стороны Луны

Chandrayaan-3 был первой миссией, достигшей южного полюса Луны – неисследованного региона, где, как полагают, существуют резервуары с замерзшей водой. Он обнаружил серу на поверхности Луны и показал, что лунная почва является хорошим изолятором.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вымирание животных на планете не останавливается. Напротив, оно идет скорее из-за влияния деятельности человека.