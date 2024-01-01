Так делали и наши далекие предки: макаки взялись за камни, когда их перестали подкармливать люди

Никто не знает, продолжат ли животные ловить устриц, когда на остров вернутся туристы

Нехватка еды заставила макак искать новые пути получения пропитания и в быстром темпе осваивать примитивные инструменты.

Как говорится в исследовании, обнародованном в American Journal of Primatology, речь идет о популяции макак-крабоедов (Macaca fascicularis), на острове Ко Пет в Таиланде. Этот остров еще называют Островом обезьян, он имеет площадь лишь в четверть квадратного километра и расположен неподалеку от популярного туристического города Паттая.

Все это привело к тому, что туда ежегодно приезжает огромное количество туристов, которые кормят местных обезьян огурцами, манго и орехами. По крайней мере так было до пандемии коронавируса, когда поток туристов значительно упал.

Исследователи из Университета Чулалонгкорн в Бангкоке изучают местную популяцию макак уже более десятилетия, но после закрытия границ они обнаружили, что те начали демонстрировать несвойственную модель поведения.

Дело в том, что с уменьшением количества туристов макак перестали кормить, а потому им пришлось искать себе еду самостоятельно. В частности исследователи начитали 17 особей, которые начали добывать устриц, а чтобы расколоть крепкую раковину, им пришлось взять в руки камни.

При этом они делают это весьма неуклюже — поднимают камень на уровень плечей, а потом бросают его на устрицу. Ученые пока не могут сказать наверняка, придумали ли этот метод охоты каждая обезьяна по отдельности или же одна научила остальных. Впрочем, они больше склоняются к первому варианту, поскольку эти особи предпочитают собирать устриц в одиночестве.

Примечательно, что в 2018 году ученые проводили с представителями этого же вида макак эксперимент, в ходе которого установили, что они не способны научиться обращаться с каменными инструментами. Впрочем, теперь наглядно видно, что это не так. Вполне вероятно, что в лаборатории у животных не было такой мотивации к поиску пропитания.

Теперь же ученым интересно, пропадут ли навыки обращения с камнями после того, как туристы вернутся на остров и принесут с собой угощения.

Как сообщалось ранее, шимпанзе в территориальных спорах начали проявлять склонность к тактическому мышлению во время набегов на территорию вражеской стаи.