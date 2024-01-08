Динозавров еще и в планах не было: ученые нашли останки древнейшего хищника на планете, как он выглядел

Вид имел внушительные размеры

Ученые обнаружили останки одного из древнейших хищников на планете. Он охотился еще задолго до появления динозавров.

Об этом говорится в статье для журнала Science Advances. Речь идет о Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии.

В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные или морские стрелки. Предположительно, он появился на земле 538 миллионов лет назад на самой заре кембрийского периода.

Отмечается, что Гренландия в те далекие времена была совсем другой. На ней не было льда и вообще она располагалась в Южном полушарии.

Тиморебестиа напомнил ученым Amiskwia sagittiformis — другой кембрийский организм, который близок по строению, а скорее всего также родственен современным щетинкочелюстным вроде саггиты. Эти морские стрелки представляют собой небольших планктонных беспозвоночных размером от нескольких миллиметров до 12 сантиметров. Щетинкочелюстные плавают, изгибая тело вверх и вниз, и поедают планктонные организмы поменьше: инфузорий, микроскопических рачков и так далее. Для этого щетинкочелюстные используют особые щетинки у рта — отсюда их название.

Сам T. koprii, как для кембрийского животного имел внушительные размеры — отдельные экземпляры достигали в длину почти 30 сантиметров. В окаменелостях также разглядели расположенный на брюшной стороне ганглий, или нервный узел. Ганглий хорошо сохранился благодаря уникальному механизму вторичной фосфатной минерализации (фосфатизация). Такой орган характерен для щетинкочелюстных, что позволяет уверенно отнести тиморебестиа именно к этому типу животных. В то же время нельзя сказать, что он был предком ныне живущих морских стрелок. Ученые отнесли T. koprii к тупиковой, так называемой стволовой группе типа (stem group).

Авторы исследования считают, что описанное ими животное вело хищный образ жизни, это объясняет крупные антенны и сложное устройство плавников. Более того, в пищеварительном тракте одного из окаменевших образцов T. koprii оказалось несколько членистоногих с раковиной вида Isoxys volucris.

Выходит, тиморебестиа был одним из самых крупных хищников кембрийского периода и "забрался" на вершину пищевой цепочки раньше, чем членистоногие вроде аномалокариса.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли похожую на Землю планету, на которой может быть жизнь.