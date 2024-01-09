На Солнце "живет" 69 пятен: будут ли они причиной магнитных бурь на Земле

Пока можно отдохнуть

На светиле царит три группы солнечных пятен 3536, 3539, 3540. Однако астросиноптики прогнозируют, что в ближайшие дни солнечная активность будет на минимальном уровне.

Магнитное поле нашей планеты во вторник, 9 января, будет находиться в геомагнитной тишине. Такой прогноз сообщили на сайте Meteoprog.

В этот день вероятность малого геомагнитного шторма составляет 5%, а большого — 1%. В то же время, на Солнце может произойти вспышка М-класса, шанс которой прогнозируется 45%, а Х-класса — 10%.

Как говорится на ресурсе, на Солнце сейчас 69 пятен.

Прогноз магнитных бурь на Земле в течение 9-18 января

Согласно данным графика, обнародованного на сайте Meteoagent, лишь 9 января произойдет небольшое возмущение 4 баллов. После того, с 10 по 18 января, не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний.

Следует заметить, что магнитной бурей называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются взбудораженные потоки солнечного ветра, а затем взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему сейчас в Украине происходит резкое изменение погоды и чего ждать от природы в течение 8-10 января.