Заряжается за минуты: ученые запатентовали новый вид аккумулятора

Ученые также учли возможность возгорания батареи и исправили это

Смартфоны это удобно, однако батарея может сесть в неудобный момент. Ученые продолжают работать над тем, чтобы сделать батареи для смартфонов более выносливыми, а процесс зарядки быстрее. Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона Полсона (SEAS) разработали новый тип литиево-металлической батареи, которую можно заряжать и разряжать более 6000 раз, и это больше, чем любая другая батарея такого типа. Они также утверждают, что батарею можно перезаряжать мгновенно, всего за несколько минут.

Об этом сообщает Techxplore. Научным языком исследование описывает новый метод изготовления твердотельных аккумуляторов с литиевым металлическим анодом. Также в нем изложены идеи применения новых материалов для аккумуляторов.

Также ученые предложили решение одного из главных вызовов – образование дендритов на поверхности анода. Пользователям эти дендриты несут вред – могут вызвать короткое замыкание или даже возгорание батареи. Исследователи обошли эту проблему, используя частицы кремния микронного размера в аноде, что позволяет ограничить реакцию.

Эта новая конструкция не только предотвращает образование дендритов, но и позволяет быстро заряжать батарею всего за 10 минут. Ученые уже создали маленькую версию батареи размером с почтовую марку, сохраняющую 80% емкости после 6000 циклов заряда, превосходящую другие батареи на рынке. Лицензию на эту технологию получила компания Adden Energy, подчиненная Гарварду.

Ранее "Телеграф" рассказывал об испытании нового способа передачи данных. Он базируется на электромагнитной модуляции и потенциально способен передавать музыку и другие виды контента на близком расстоянии, что можно использовать в наушниках, обмене данными с часами и в "умном доме".