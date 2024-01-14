Землю накрыла магнитная буря: сколько она будет длиться

Интенсивность геомагнитного шторма будет средней

Землю накрыл очередной геомагнитный шторм в начале 2024 года. Новая магнитная буря станет последней до конца января и продлится она всего два дня.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. По данным экспертов, сильнейшая в этом месяца буря уже позади. Она была 5 января с К-индексом 6.

Магнитная буря, которая станет последней в этом месяца, проходит прямо сейчас — 14 и 15 января. Ее К-индекс — 4. Это считается геомагнитным штормом средней мощности.

Согласно графикам, составленным на основании прогнозов экспертов, до конца месяца больше не будут замечены магнитные бури. Лишь несколько дней К-индекс будет на уровне 3, но то считается слабой бурей.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые увидели, как сверхновая звезда превращается черную дыру. В течение десятка лет они искали недостающее звено в процессе превращения.