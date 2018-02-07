NASA и Lockheed Martin приступили к сборке нового космического корабля Orion

Инженеры и другой технический персонал известной компании Lockheed Martin приступили к процедуре сборки первого образца пилотируемого варианта космического корабля Orion.

Сборка космического корабля ведется в помещениях Центра по сборке космических аппаратов НАСА (Michoud Assembly Facility), находящемся неподалеку от Нью-Орлеана, а сам космический корабль предназначается для миссии Exploration Mission-2 (EM-2), в рамках которой американские астронавты отправятся на орбиту в собственном космическом корабле впервые за последние 50 лет.

До последнего времени лишь одному космическому кораблю Orion довелось побывать в космосе. Первым космическим кораблем стал автоматический корабль миссии Exploration Flight Test-1 (EFT-1), который был запущен при помощи ракеты Delta IV Heavy 5 декабря 2014 года. Второй и более совершенный космический корабль Orion готовится сейчас к участию в миссии Exploration Mission-1, намеченной на 2019 году. Этот корабль будет запущен при помощи новой ракеты Space Launch System (SLS) и, как и в прошлый раз, на борту космического корабля не будет членов команды.

Запуск корабля EM-2 Orion станет первым шагом реализации американской космической программы, в ходе которой должна быть развернута космическая станция Deep Space Gateway, пилотируемый полет и посадка на Луну, и пилотируемая посадка на Марс.

В настоящее время специалисты компании Lockheed Martin закончили сварку передней переборки капсулы космического корабля и начали подготовку к монтажу секций, из которых будет сформирована верхняя часть капсулы. Эти алюминиевые секции в количестве семи штук станут стенками камеры высокого давления, которая, в свою очередь, станет основой всей конструкции космического корабля. Отметим, что в конструкции новой капсулы использовано на 80 процентов меньше частей и она на 30 процентов легче капсулы, установленной в предыдущих вариантах космических кораблей Orion.

Сборка космического корабля Orion будет продолжаться по сентябрь этого года. Сначала конструкция корабля получит все основные силовые узлы и компоненты, после чего он будет отправлен в Космический центр НАСА имени Кеннеди, где будет проведена окончательная сборка и начнется его тестирование.

"Конструкции модулей EM-1 и EM-2 очень подобны друг другу. Но, в ходе сборки модуля EM-1 мы сделали массу усовершенствований, включая использование новых технологий производства. Это позволило нам сократить сроки производства и снизить себестоимость космического корабля" - рассказывает Пол Андерсон (Paul Anderson), руководитель группы Orion EM-2 компании Lockheed Martin, - "Строительству капсулы корабля EM-2 мы уделяем особое внимание, ведь этот корабль понесет астронавтов на Луну и позволит сделать многое другое, чего мы не делали сами уже достаточно долгое время".