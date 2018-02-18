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Выход первых животных на сушу ученые объяснили влиянием сильных приливов
00:06 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
naked-science.ru

Новости науки: В девонский период, когда животные вышли на сушу, приливы были намного сильнее и стимулировали рыб развивать новый способ передвижения – ходьбу.

Выход животных на сушу состоялся около 400 млн лет назад, но что стимулировало далеких рыбообразных предков развивать конечности для ходьбы? На этот счет предложена масса гипотез – например, такое передвижение могло стать адаптацией к жизни в мелких, богатых водорослями, но часто пересыхавших, водоемах.

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Такую же роль могли сыграть и океанские приливы и отливы: отступая, вода запирала животных среди мелких изолированных луж, и тот, кто мог свободно перемещаться между ними, а при необходимости и вовсе вернуться в море, получал несомненное преимущество. Об этом Маттиас Грин (Mattias Green) из Университета Бангора рассказал на организованной Американским геофизическим обществом (AGU) встрече 2018 Ocean Sciences Meeting.

Стоит отметить, что впервые гипотеза о подобной роли литоральной зоны в эволюции тетрапод прозвучала еще в начале ХХ в. Косвенно в ее пользу свидетельствуют недавние расчеты, показавшие, что в ту эпоху, когда Луна находилась на 10 процентов ближе к Земле, приливы были существенно сильнее. Особенно заметно это различие было в полнолуние и новолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются так, что приливы оказываются самыми высокими.

В таких обстоятельствах животные сравнительно легко могли оказаться запертыми во временных тесных водоемах, подвергаясь сильному давлению отбора. "Через несколько дней в нем вы или остаетесь без пищи, или сами становитесь пищей, – сказал Маттиас Грин. – Рыбы с достаточно мощными плавниками имели преимущества, поскольку могли переместиться обратно в открытую воду".

Для подтверждения своей идеи ученые провели моделирование береговой линии, морского дна и приливов, какими они были 400 млн лет назад, в девонский период. Тогда происходило сближение двух древних континентов, Гондваны и Лавруссии, в районе экватора, где понемногу уменьшалось пространство мелкого моря (впоследствии они сольются и образуют Пангею). Моделирование показало, что характеристики этого центрального водоема должны были дополнительно усиливать высоту приливов и отливов.

Более того, ученые заметили, что участки береговой линии древнего моря – с тех пор сместившиеся в совершенно иные географические регионы современных континентов – неплохо совпадают с расположением многих палеонтологических находок "переходных форм", костных рыб с начавшими трансформацию плавниками.

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Новости науки, Девонский период, Наука, Приливы, Теория Дарвина.
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