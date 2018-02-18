Выход первых животных на сушу ученые объяснили влиянием сильных приливов

Выход животных на сушу состоялся около 400 млн лет назад, но что стимулировало далеких рыбообразных предков развивать конечности для ходьбы? На этот счет предложена масса гипотез – например, такое передвижение могло стать адаптацией к жизни в мелких, богатых водорослями, но часто пересыхавших, водоемах.

Такую же роль могли сыграть и океанские приливы и отливы: отступая, вода запирала животных среди мелких изолированных луж, и тот, кто мог свободно перемещаться между ними, а при необходимости и вовсе вернуться в море, получал несомненное преимущество. Об этом Маттиас Грин (Mattias Green) из Университета Бангора рассказал на организованной Американским геофизическим обществом (AGU) встрече 2018 Ocean Sciences Meeting.

Стоит отметить, что впервые гипотеза о подобной роли литоральной зоны в эволюции тетрапод прозвучала еще в начале ХХ в. Косвенно в ее пользу свидетельствуют недавние расчеты, показавшие, что в ту эпоху, когда Луна находилась на 10 процентов ближе к Земле, приливы были существенно сильнее. Особенно заметно это различие было в полнолуние и новолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются так, что приливы оказываются самыми высокими.

В таких обстоятельствах животные сравнительно легко могли оказаться запертыми во временных тесных водоемах, подвергаясь сильному давлению отбора. "Через несколько дней в нем вы или остаетесь без пищи, или сами становитесь пищей, – сказал Маттиас Грин. – Рыбы с достаточно мощными плавниками имели преимущества, поскольку могли переместиться обратно в открытую воду".

Для подтверждения своей идеи ученые провели моделирование береговой линии, морского дна и приливов, какими они были 400 млн лет назад, в девонский период. Тогда происходило сближение двух древних континентов, Гондваны и Лавруссии, в районе экватора, где понемногу уменьшалось пространство мелкого моря (впоследствии они сольются и образуют Пангею). Моделирование показало, что характеристики этого центрального водоема должны были дополнительно усиливать высоту приливов и отливов.

Более того, ученые заметили, что участки береговой линии древнего моря – с тех пор сместившиеся в совершенно иные географические регионы современных континентов – неплохо совпадают с расположением многих палеонтологических находок "переходных форм", костных рыб с начавшими трансформацию плавниками.