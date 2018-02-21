В скалистых структурах на северо-западе Саудовской Аравии французские и саудовские археологи узнали очертания животных.

Беспрецедентное открытие сделали археологи, обнаружившие в песках саудовской пустыни скульптуры верблюдов в натуральную величину, которым, по предварительной оценке, 2000 лет. Изображения верблюдов уже встречались археологам в этом регионе, но последняя находка описывается учеными, как "беспрецедентная по масштабу". В скалистых структурах на северо-западе Саудовской Аравии французские и саудовские археологи узнали очертания животных.