На Землю падает китайская орбитальная станция
Новости науки: Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года, за время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.
Американские и европейские специалисты уточнили время прекращения баллистического существования на орбите и входа в плотные слои атмосферы первой китайской орбитальной станции "Тяньгун-1".
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Как сообщает американский специализированный сайт, пользующийся данными Системы контроля космического пространства США, согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 10 апреля. В этот день не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8.5 тонн, могут достичь поверхности Земли.
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Европейское космическое агентство (ЕКА) в своем прогнозе дает временное "окно", когда может произойти это событие — с 25 марта по 17 апреля. Ранее сообщалось, что с учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее не сгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты. Территория Украины в эту полосу не попадает.
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Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском — 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты. Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.