Ученые обнаружили самое большое подводное захоронение индейцев

Древнее захоронение индейцев обнаружили аквалангисты у берегов Флориды на расстоянии 275 метров. Впервые человеческие останки, челюстная кость с единственным зубом, были найдены в 2016 году на глубине около семи метров.

Подводный археолог Райан Даггинс из Бюро археологических исследований Флориды отметил, что этот зуб был сильно изношен, человек питался более грубой пищей, чем та, которые люди едят сегодня.

Во время погружений в 2017 году дайверы нашли также сломанную кость руки, фрагменты черепа, резные деревянные доски, куски ткани. Специалисты считают, люди, похороненные здесь, были охотниками-собирателями, питались в основном рыбой и моллюсками.

Таким образом, удалось обнаружить шесть погребений. На другой стороне полуострова Флорида есть стоянка Уиндоуэр, датированная примерно тем же периодом, что кладбище индейцев.

Рядом с ней ученые нашли останки 168 человек, похороненных рядом с деревянными предметами в пресноводной могиле около восьми тысяч лет.