В Китае найден древний город эпохи Хань

Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду.

Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет.

Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.

"Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань", - сообщили специалисты.

Горожане приятно удивлены исторической находкой и выражают желание сохранить историческую ценность найденных предметов древности.