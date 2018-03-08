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В Китае найден древний город эпохи Хань

В Китае найден древний город эпохи Хань
06:46 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: В Китае в провинции Сычуань археологи нашли древний город возрастом 2 тыс. лет.

Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду.

Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет.

Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.

"Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань", - сообщили специалисты.

Горожане приятно удивлены исторической находкой и выражают желание сохранить историческую ценность найденных предметов древности.

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Новости науки, Древний город, Китай, Сычуань, Чэнду.
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