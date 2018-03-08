В Китае найден древний город эпохи Хань
Новости науки: В Китае в провинции Сычуань археологи нашли древний город возрастом 2 тыс. лет.
Исследователи древности смогли обнаружить древнейшую находку на территории Чэнду.
Раскопки проводились на юго-западе Китая в провинции Сычуань. Предварительные подсчеты показали, что возраст найденного раритетного поселения составляет около 2 тыс. лет.
Сотрудники Института культурных реликвий и археологических исследований города Чэнду подтвердили факт находки руины домов, печей, колодцев, глиняной утвари во время раскопок.
"Впервые мы обнаружили предметы древности с нанесенными на них иероглифами эпохи династий Западной и Восточной Хань", - сообщили специалисты.
Горожане приятно удивлены исторической находкой и выражают желание сохранить историческую ценность найденных предметов древности.