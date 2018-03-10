Археологи нашли доказательства проживании викингов в Америке

Остатки поселения скандинавских викингов ученые нашли в канадской провинции Нью-Брансуик. Древнее поселение возвели примерно тысячу лет назад, за 500 лет до появления Христофора Колумба, который считается первооткрывателем Америки.

Как утверждает археолог Бригита Уоллес, в начале нашей эры викинги поселились в Ньюфаундленде, Новой Шотландии, Нью-Йорке и на острове Принца Эдуарда. Найденное в Канаде поселение называли "Хоп".

Ученые сделали сенсационное заявление на основании трех фактов: на территории канадской провинции было большое количество винограда, лосося и каноэ, изготовленных из кожи. Именно эти особенности быта скандинавов описаны в легендах и сагах. Поэтому Бригита Уоллес определила местоположение поселения, основываясь на описаниях путешествий древних воинов. В книге, которую использовала археолог, было упоминание о поселении викингов, найденное в Северной Америке в 1960-х.

В то же время оппоненты Бригитте Уоллес уже заявили, что ученый имеет мало фактов, чтобы утверждать о поселении викингов в Канаде.

"Археологам будет сложно преодолеть то, что не соответствует культурным стереотипам, которые они собираются исследовать", – ответила Бригита Уоллес.

Известно, что главным центром викингов была Гренландия. Поэтому всех воинов, что умирали, перевозили на родину для захоронения, объяснила археолог коллегам.

"Эта новая карта могла бы раскрыть больше секретов о викингах и объяснить, были ли они первыми европейцами в Северной Америке. Пока же археологи могут только сделать сноску в книгах по истории о том, что это место в Канаде. Оно может стать началом совершенно нового раздела истории", – прокомментировала археолог из Университета Алабамы в Бирмингеме Сара Паркак.

Сейчас ученые спорят о достоверности новых данных. Однако уже начали раскопки и нашли первые реальные доказательства проживания викингов в Канаде. В частности, скандинавы умели добывать железную руду. Археологи уже обнаружили около 13 килограммов шлака в очаге, который, по их словам, использовался для обжига железной руды.