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Археологи нашли доказательства проживании викингов в Америке

Викинги
16:12 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Ученые нашли доказательства проживания викингов в Канаде, задолго до открытия Америки Колумбом.

Остатки поселения скандинавских викингов ученые нашли в канадской провинции Нью-Брансуик. Древнее поселение возвели примерно тысячу лет назад, за 500 лет до появления Христофора Колумба, который считается первооткрывателем Америки.

Как утверждает археолог Бригита Уоллес, в начале нашей эры викинги поселились в Ньюфаундленде, Новой Шотландии, Нью-Йорке и на острове Принца Эдуарда. Найденное в Канаде поселение называли "Хоп".

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Ученые сделали сенсационное заявление на основании трех фактов: на территории канадской провинции было большое количество винограда, лосося и каноэ, изготовленных из кожи. Именно эти особенности быта скандинавов описаны в легендах и сагах. Поэтому Бригита Уоллес определила местоположение поселения, основываясь на описаниях путешествий древних воинов. В книге, которую использовала археолог, было упоминание о поселении викингов, найденное в Северной Америке в 1960-х.

В то же время оппоненты Бригитте Уоллес уже заявили, что ученый имеет мало фактов, чтобы утверждать о поселении викингов в Канаде.

"Археологам будет сложно преодолеть то, что не соответствует культурным стереотипам, которые они собираются исследовать", – ответила Бригита Уоллес.

Известно, что главным центром викингов была Гренландия. Поэтому всех воинов, что умирали, перевозили на родину для захоронения, объяснила археолог коллегам.

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"Эта новая карта могла бы раскрыть больше секретов о викингах и объяснить, были ли они первыми европейцами в Северной Америке. Пока же археологи могут только сделать сноску в книгах по истории о том, что это место в Канаде. Оно может стать началом совершенно нового раздела истории", – прокомментировала археолог из Университета Алабамы в Бирмингеме Сара Паркак.

Сейчас ученые спорят о достоверности новых данных. Однако уже начали раскопки и нашли первые реальные доказательства проживания викингов в Канаде. В частности, скандинавы умели добывать железную руду. Археологи уже обнаружили около 13 килограммов шлака в очаге, который, по их словам, использовался для обжига железной руды.

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