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Ученые доказали: курение - это причина развития психозов

Вред курения для психического здоровья
22:04 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Люди, выкуривающие по меньшей мере десять сигарет в день, имеют значительно больше шансов столкнуться с психозом, чем некурящие.

Ни для кого не секрет, что курение способствует целому ряду заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые, являющиеся одними из главных причин смертей. Курение связывают с бесплодием и импотенцией, ухудшением зрения, преждевременными родами и другими трудностями со здоровьем. Важно отметить, что опасность представляет как постоянное, так и периодическое курение, о чем говорят многие ученые.

Сейчас же представляющий Финскую академию наук профессор Юко Миеттунен (Jouko Miettunen) вместе с коллегами выявил связь между курением и развитием психозов. 

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Масштабное исследование затронуло 6081 человека 1986 года рождения родом из Северной Финляндии. Добровольцы, кроме прочего, отвечали на вопросы, связанные с психическими проблемами, курением и употреблением алкоголя. Ученые разделили людей на три категории: некурящих, выкуривающих 1-9 сигарет в день и выкуривающих от 10 сигарет в день и больше.

Исследования показали, что люди из самой "тяжелой" категории курильщиков были больше всего подвержены риску развития психоза. Отношение рисков (HR) в данном случае составило 3,15 (доверительный интервал — 95%). Корректировка, учитывающая уже имеющиеся у человека психические отклонения, а также употребление алкоголя или каннабиса, также продемонстрировала взаимосвязь между курением и развитием психозов.

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Психоз является явно выраженным нарушением психической деятельности, когда психические реакции грубо противоречат реальной ситуации. Это отражается в расстройстве восприятия реального мира и дезорганизованном поведении. Психозы принято разделять на эндогенные, органические, психогенные, соматогенные, интоксикационные, абстинентные и постабстинентные.

Ученые считают полученные результаты весомым свидетельством того, что курение в раннем возрасте увеличивает шансы на развитие психоза в более зрелые годы. При этом профилактика курения в подростковой среде способна значительно улучшить психическое здоровье нации.

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Напомним, не так давно другая группа исследователей выяснила, что пережившие травлю со стороны братьев и сестер дети более склонны к психозам, чем другие. Всего были изучены данные о 3596 подростках. Примечательно, что такая зависимость была характерна не только для жертв, но и агрессоров.

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Новости науки, Вред курения, Здоровье, Курение причина психозов, Последствия курения, Причины психозов, Психология.
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