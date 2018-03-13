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Скандал в мире науки: крупнейшего археолога обвинили в подделке "троянских артефактов"

Джеймс Мелаарт
23:04 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
Old.archeo-news
Фото: Old.archeo-news

Новости науки: Джеймса Мелаарта обвинили в подделке большинства рисунков и артефактов о Троянской войне.

Джеймс Мелаарт, известнейший британский археолог, открывший противоречивые таблички с описанием Троянской войны, мог подделать почти все или большую часть рисунков и артефактов, которые он нашел в Турции в середине прошлого века, сообщает LiveScience. 

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"Все, что опубликовал или оставил за собой Мелаарт, представляет собой смесь из реальных фактов, непроверенных фактов и полных фантазий. После того, как Мелаарту запретили въезд в Турцию, он прожил еще около половины века. 

Судя по всему, в это время он все больше погружался в какой-то полуфантастический мир. Возможно, что так он хотел отомстить туркам и коллегам, заставляя их "копать" в неправильном направлении", — заявил Эберхард Цанггер (Eberhard Zangger), историк из Швейцарии.

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Джеймс Мелаарт считается сегодня одним из самых великих археологов 20 века, живших в Британии. Раскопки, которые Мелаарт и его команда проводили в Анатолии в середине прошлого столетия, сделали его главным специалистом в истории ранней человеческой цивилизации, существовавшей на Ближнем Востоке в конце каменного века и положившей начало многим культурам античности.

Главные находки Мелаарта – стойбища Чаталгуюк, Бейджесултан и Демирджихеюк – впервые рассказали ученым о том, как возникли первые цивилизации Земли и какую роль в их эволюции сыграло сельское хозяйство, религия и другие новации того времени. Их наследие археологи, историки и даже генетики изучают до сих пор.

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Помимо чистой научной славы, у британского "Индианы Джонса" был и шлейф негативной репутации, связанной с тем, что его неоднократно обвиняли в торговле историческими артефактами, а также в преувеличении или искажении своих же собственных открытий. В конечном итоге это привело к тому, что правительство Турции навсегда запретило ему проводить раскопки и даже въезжать на территорию страны.

Когда Мелаарт умер в 2012 году, его сын Алан случайно нашел в его доме одну из самых интересных находок Мелаарта, копию текста со стелы в стойбище Бейкёй на предположительно лувийском языке.

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Он передал его Цанггеру и Фреду Ваудхёйзену, специалисту в области изучения Лувии и лингвисту, знающему лувийский язык. Когда ученые прочитали этот текст, они неожиданно обнаружили, что он был связан с другим известным "центром силы" того времени, знаменитой Троей, а также с загадочными "народами моря".

Подобные заявления были встречены научным сообществом крайне скептически. Многие ученые посчитали эту находку Мелаарта изощренной подделкой, изготовленной или самим археологом, или какими-то шутниками-знатоками лувийского языка, который, как часто говорил Мелаарт, он вообще не понимал.

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Цанггер очень серьезно отнесся к таким заявлениям, и попытался проверить их. Для этого он еще раз связался с Аланом Мелаартом и уговорил его предоставить ему полный доступ к квартире и мастерской великого археолога.

Первый же визит в квартиру Мелаарта обрушил все надежды швейцарского историка – он нашел целую пачку документов, которые четко указывали на то, что Мелаарт в совершенстве владел лувийским языком, а также несколько черновых версий "древнелувийского" текста, который его сын передал Цанггеру после смерти отца.

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Более того, Цанггер обнаружил множество свидетельств того, что Мелаарт посылал подобные подделки и другим историкам и лингвистам, пытаясь выдать их за реальные находки, на протяжении последних 50 лет.

Некоторые из них, к примеру, копии рисунков из Чаталгуюка, британский археолог опубликовал под своим именем в самых престижных научных журналах, пользуясь заработанной ранее репутацией.

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Как отмечает историк, часть из них может быть вполне реальной, что помогало "Остапу Бендеру" от археологии усыплять бдительность коллег и заметать свои следы.

"Надо мной совершили настоящее надругательство. Мелаарт не испытывал никаких угрызений совести и сомнений, разрушая жизни и карьеры тех людей, чьим доверием он пытался воспользоваться. Теперь нам будет крайне сложно разобраться, какая часть его наследия является реальной, а какая – мистификацией и обманом", — заключает Цанггер.

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Новости науки, Артефакт, Археология, Древняя Троя, Новости археологии, Раскопки, Троя, Троянские таблички, Эберхард Цанггер.
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