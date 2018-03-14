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Названа причина смерти Стивена Хокинга

Стивен Хокинг
15:55 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Известный британский физик Стивен Хокинг умер 14 марта. По информации СМИ, причиной смерти стало осложнение бокового амиотрофического склероза.

По данным издания, Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием". Эту болезнь диагностировали в ученого в 1963 году.

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В то же время дети Хокинга отказались комментировать обстоятельства его смерти, попросив время на прощание с отцом.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будет оставаться с нами на много лет", — говорится в заявлении семьи Хокинга.

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Новости науки, Причина смерти, Смерть, Стивен Хокинг, Умер, Ученый, Физик.
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