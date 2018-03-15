Физики начинают строить звездный реактор

Специалисты из США намерены построить реактор, который работает посредством термоядерного синтеза — процесса, протекающего в недрах звезд.

В ближайшие 15 лет проект должны реализовать физики Массачусетского технологического института при сотрудничестве с сотрудниками компании Commonwealth Fusion Systems.

Отмечается, что экспериментальный проект носит название Spark, для него создана тороидальная камера, которая с помощью магнитов из специальных сплавов способна удерживать сверхгорячую плазму.

Spark предстоит генерировать 100 мегаватт тепловой энергии. Если эксперимент окажется успешным, эксперты планируют построить в 2 раза более мощный реактор.