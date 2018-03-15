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Физики начинают строить звездный реактор

Звездный реактор
10:42 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Тороидальная камера с помощью магнитов способна удерживать сверхгорячую плазму.

Специалисты из США намерены построить реактор, который работает посредством термоядерного синтеза — процесса, протекающего в недрах звезд.

В ближайшие 15 лет проект должны реализовать физики Массачусетского технологического института при сотрудничестве с сотрудниками компании Commonwealth Fusion Systems.

Отмечается, что экспериментальный проект носит название Spark, для него создана тороидальная камера, которая с помощью магнитов из специальных сплавов способна удерживать сверхгорячую плазму.

Spark предстоит генерировать 100 мегаватт тепловой энергии. Если эксперимент окажется успешным, эксперты планируют построить в 2 раза более мощный реактор.

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Новости науки, Звездный реактор, Плазма, Спарк, Тороидальная камера, Экспериментальный проект, Эксперты.
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