https://telegraf.com.ua/files/2018/03/67_main_new.1521093448-150x90.jpg Наука https://telegraf.com.ua/nauka/3957516-fiziki-nachinayut-stroit-zvezdnyiy-reaktor.html
Физики начинают строить звездный реактор
10:42 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости науки: Тороидальная камера с помощью магнитов способна удерживать сверхгорячую плазму.
Специалисты из США намерены построить реактор, который работает посредством термоядерного синтеза — процесса, протекающего в недрах звезд.
В ближайшие 15 лет проект должны реализовать физики Массачусетского технологического института при сотрудничестве с сотрудниками компании Commonwealth Fusion Systems.
Отмечается, что экспериментальный проект носит название Spark, для него создана тороидальная камера, которая с помощью магнитов из специальных сплавов способна удерживать сверхгорячую плазму.
Spark предстоит генерировать 100 мегаватт тепловой энергии. Если эксперимент окажется успешным, эксперты планируют построить в 2 раза более мощный реактор.
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