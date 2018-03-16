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Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс

Марс
15:37 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Воздействие радиации на астронавтов, которые совершают межпланетное путешествие, серьезнее, чем считалось раннее. Это выяснили американские ученые из Университета Нью-Гэмпшира.

По данным исследователей, главной причиной является снижение солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи.

Во время исследования ученые проанализировали данные прибора CRaTER, который расположен на борту станции Lunar Reconnaissance Orbiter и предназначенного для оценки вредного воздействия космических лучей и солнечной радиации.

В результате исследования оказалось, что излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным. В то же время выяснилось, что причиной такого явления стал аномально длинный период пониженной солнечной активности.

Как отметили ученые, доза возможного облучения, которую получат астронавты, отправившиеся на Марс, повысится на 30%. Однако опасность исходит и от Солнца. Так, в сентябре 2017 года астрономы зафиксировали выброс корональной массы, который привел к испусканию высокоэнергетических частиц.

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Новости науки, Астронавты, Исследование, Марс, Путешествия, Ученые.
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