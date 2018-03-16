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Химики научились красить волосы с помощью графена

Окрашивание волос с помощью графена
21:14 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые говорят о перспективе безвредного окрашивания светлых волос графеном.

В статье, опубликованной в четверг в журнале Chem, группа американских и китайских ученых описала перспективную технологию окрашивания волос в темные цвета с помощью графена. Благодаря способности проводить электричество графен может не только помочь создать сложные темные оттенки, но и сделать окрашенные волосы менее подверженными неприятным эффектам статического электричества, пишут авторы работы.

Большая часть существующих красок для волос, дающих долговременный эффект, повреждает волосы. Чтобы частицы красителя проникли вглубь волоса, нужно с помощью агрессивных реагентов приподнять кератиновые чешуйки наружного слоя, а это делает окрашенные волосы ломкими и тусклыми; эффект усиливается перекисью водорода, которую используют как катализатор реакции синтеза красящего пигмента.

Теоретически эту проблему можно решить, создав краситель, которому не нужно проникать вглубь волоса. Однако такие красители легко смываются с волос и не держатся дольше нескольких циклов мытья и сушки. Решением может оказаться покрытие из нескольких листов графена – материала из атомов углерода, соединенных в плоскую гексагональную кристаллическую решетку. Благодаря своей структуре он оказался способен удерживаться на внешнем слое волоса. В эксперименте человеческие волосы цвета платиновый блонд, выдержанные во взвеси графеновых чешуек с добавлением мягкого адгезива, приобрели насыщенный черный цвет, который выдержал до 30 циклов мытья с шампунем.

Дополнительное преимущество графеновой краски для волос заключается в электропроводности графена. Каждый покрытый графеном волос представляет собой маленький провод, по которому легко проходит электрический ток и тепло. Это означает, что покрытые графеном волосы легко распределяют электрический заряд вместо того, чтобы накапливать его.

С помощью примесей к покрытию на основе можно получать не только черный, но и оттенки каштанового и даже темно-русого, отмечают авторы статьи. Кроме того, графен для краски необязательно должен удовлетворять высоким критериям качества, предъявляемым в других, более технологичных областях его применения: толщина чешуек может составлять несколько десятков слоев. Получение низкокачественного графена – давно освоенная, дешевая и несложная технология, недавние исследования показали, что сырьем для него могут служить дерево и растительное масло. Главное же для косметической отрасли свойство графена – его черный цвет – напротив, является препятствием для других его применений, в частности в солнечных панелях.

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Новости науки, Графен, Наука, Новые способы окрашивания волос, Окрашивание волос, Окрашивание волос графеном.
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