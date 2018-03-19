Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик

Несколько лет назад археологи из музея западного Колорадо обнаружили фрагмент испанского пистолета. Долгое время ученые пытались определить подлинный возраст находки. Недавно они выяснили, что ценному артефакту около 500 лет.

Это означает, что испанские колонисты оказались на территории современного Колорадо не в 1700-х гг., а как минимум на 100 лет раньше, пишет Popular Mechanics.

О пистолете.

Фрагмент испанского пистолета, а именно пружинный рычаг, известный как «собачка», обнаружили в западном Колорадо, примерно в 40 км к югу от Гранд-Джанкшен. Несмотря на то что ценный артефакт нашли несколько лет назад, полноценный анализ металла смогли сделать только недавно.

В ходе исследования выяснилось, что пистолету около 500 лет. Это открытие для специалистов стало настоящим сюрпризом. До сих пор вещи времен колониальной Испании 1500-1600-х гг. находили только на территории северного Техаса и Нью-Мексико.

Как пистолет мог попасть в Колорадо, пока неизвестно: считалось, что испанцы оказались в этой местности лишь в 1700-х гг.

Возможно, они могли совершить несанкционированный поход, ранее неизвестный науке. По другой версии, пистолет продали коренным племенам или обменяли его на другую вещь.

«У нас есть стандартный учебник истории, но каждый раз, когда мы делаем новое открытие, мы изменяем эту историю. Мы постоянно добавляем в нее новые факты, неизвестные ранее науке», — говорит куратор отдела истории в музее западного Колорадо Дэвид Бейли.

Бейли надеется, что археологам удастся обнаружить и другие части пистолета, которые помогут определить более точную дату его изготовления. Отметим, что в те времена оружие часто использовалось и быстро изнашивалось. Разные его фрагменты постоянно обновлялись, поэтому их возраст может варьироваться.

Другие находки.

Кроме пружинного рычага, ученые обнаружили части доспехов и кинжал рондель, популярный в Европе в период Средневековья.

Анализ этих артефактов продолжается до сих пор, поэтому никаких официальных заявлений на их счет сделано не было.