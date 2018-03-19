Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма
Новости: Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
Новости: Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ
Новости: Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
X

Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик

Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
01:55 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news

Новости науки: Ученые определили, что возраст испанского пистолета, найденного в Колорадо, 500 лет - это поставило их в настоящий тупик.

Несколько лет назад археологи из музея западного Колорадо обнаружили фрагмент испанского пистолета. Долгое время ученые пытались определить подлинный возраст находки. Недавно они выяснили, что ценному артефакту около 500 лет.

В мексиканских пещерах найдены артефакты, напоминающие НЛО

Это означает, что испанские колонисты оказались на территории современного Колорадо не в 1700-х гг., а как минимум на 100 лет раньше, пишет Popular Mechanics.

О пистолете.

Фрагмент испанского пистолета, а именно пружинный рычаг, известный как «собачка», обнаружили в западном Колорадо, примерно в 40 км к югу от Гранд-Джанкшен. Несмотря на то что ценный артефакт нашли несколько лет назад, полноценный анализ металла смогли сделать только недавно.

Археологи решили знаменитую загадку вытянутых черепов

В ходе исследования выяснилось, что пистолету около 500 лет. Это открытие для специалистов стало настоящим сюрпризом. До сих пор вещи времен колониальной Испании 1500-1600-х гг. находили только на территории северного Техаса и Нью-Мексико.

Как пистолет мог попасть в Колорадо, пока неизвестно: считалось, что испанцы оказались в этой местности лишь в 1700-х гг.

Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника

Возможно, они могли совершить несанкционированный поход, ранее неизвестный науке. По другой версии, пистолет продали коренным племенам или обменяли его на другую вещь.

«У нас есть стандартный учебник истории, но каждый раз, когда мы делаем новое открытие, мы изменяем эту историю. Мы постоянно добавляем в нее новые факты, неизвестные ранее науке», — говорит куратор отдела истории в музее западного Колорадо Дэвид Бейли.

Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"

Бейли надеется, что археологам удастся обнаружить и другие части пистолета, которые помогут определить более точную дату его изготовления. Отметим, что в те времена оружие часто использовалось и быстро изнашивалось. Разные его фрагменты постоянно обновлялись, поэтому их возраст может варьироваться.

Другие находки.

Кроме пружинного рычага, ученые обнаружили части доспехов и кинжал рондель, популярный в Европе в период Средневековья.

Проклятые артефакты древности, которые погубили своих владельцев

Анализ этих артефактов продолжается до сих пор, поэтому никаких официальных заявлений на их счет сделано не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Артефакт, Археология, Колорадо, Наука, Новости археологии, Оружие, Пистолет, Раскопки, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые NASA вдохновились "Звездными войнами" при создании ремонтных роботов (Видео) Странные сооружения, которые хранят тайны древних цивилизаций Древние артефакты, происхождение которых ученые не могут объяснить

Последние новости

В Берлине почтили память посла УНР Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной Медики рассказали, что велоспорт улучшает сексуальную жизнь
Сегодня читают
01 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
02 Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду
03 Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
04 Исследователи установили, представители какой профессии наиболее счастливы
05 На Филиппинах полтора десятка элитных авто раздавили бульдозером (Видео)
Новости сегодня
01:40 Фонсека не спешит продлевать контракт с "Шахтером"
01:32 Коллекция нестандартного юмора для тех, кто не спит ночью
01:03 Выборы в РФ: Путин набрал более 90% голосов в аннексированном Крыму
00:38 Голепад в Мадриде: "Реал" разгромил "Жирону" в невероятно зрелищном поединке
00:09 Как выглядят самые сексуальные ведущие прогноза погоды Латинской Америки (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер Украина и Кувейт будут сотрудничать в ряде сфер
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: Экзит-пол: Путин набрал 73,9% Экзит-пол: Путин набрал 73,9%
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0