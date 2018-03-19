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В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки

Подводная лодка
16:14 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Корпус затонувшей подложки был обнаружен исследовательским судном Jakob Prei.

На днях в Антарктиде под растаявшим льдом ученые нашли дорогу и мост, который ученые, пока что, не смогли объяснить. В Эстонии же появилась своя загадка. Эстонский подводный археолог Велло Мясс, который побывал на месте обнаружения затонувшей подводной лодки времен Второй мировой войны севернее острова Найссаар, считает, что речь идет о подлодке "Щ-317".

Корпус затонувшей подложки был обнаружен исследовательским судном Jakob Prei департамента водных путей сообщения Эстонии в конце 2017 года.

Проведенные с помощью сонаров исследования показали, что это может быть советская подводная лодка класса "Щука". Корпус найденной лодки составляет, по предварительным данным, 57-59 м в длину, 6-7 м в ширину, 7 м в высоту, говорится в сообщении.

Было высказано мнение, что это может быть подлодка Kalev, построенная в Великобритании для довоенной Эстонии и после вхождения в 1940 году страны в состав СССР ставшей кораблем советского флота. Ее поиски велись после восстановления независимости Эстонии в 1991 году, но безрезультатно.

Мясс побывал на месте находки субмарины. Был спущен подводный робот тральщика Ugandi, но с его помощью все же не удалось точно определить, что это за корабль, так как не был обнаружен его бортовой номер. Вместе с тем, после изучения имеющихся данных пожводный археолог категорически заявил, что это не Kalev.

Собранной пока информации недостаточно, но специалисты департамента водных путей сообщения Эстонии предполагают, что, скорее всего, это одна из трех, до сих пор не найденных, погибших в этих водах советских подлодок: "Щ-302", "Щ-308" или "Щ-317".

Мясс считает, что с наибольшей вероятностью это лодка "Щ-317", ставшая к лету 1942 года одной из самых известных советских субмарин на Балтике.

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Новости науки, Jakob Prei, Находка, Останки, Подводная лодка, Ученые, Эстония.
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