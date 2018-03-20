Под вулканом в Йеллоустоне нашли гигантский поток магмы
Новости науки: Ученые нашли под супервулканом огромный поток магмы.
Ученые заявили о том, что под супервулканом в Йеллоустоне располагается гигантский плюм – мощный поток магмы, который быстро поднимается из недр Земли. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Geoscience.
В ходе исследования ученые использовали данные сейсмографов USArray, с помощью которых они составили трехмерную карту недр в окрестностях вулкана и проследили за тем, как магма поднимается к его поверхности.
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В результате исследователи установили, что под вулканом располагается плюм цилиндрической формы диаметром около 350 километров.
Отмечается, что плюм располагается под наклоном и одна его часть достигает глубинных слоев магмы, а другая поднимается к поверхности. Температура плюма примерно на 600-850 градусов Цельсия выше, чем у окружающих пород.
Ранее ученые заявили о том, что вулкан в Йеллоустоне может проснуться уже в ближайшие несколько десятков, а не сотен лет, как предполагалось ранее.