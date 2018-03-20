Под вулканом в Йеллоустоне нашли гигантский поток магмы

Ученые заявили о том, что под супервулканом в Йеллоустоне располагается гигантский плюм – мощный поток магмы, который быстро поднимается из недр Земли. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В ходе исследования ученые использовали данные сейсмографов USArray, с помощью которых они составили трехмерную карту недр в окрестностях вулкана и проследили за тем, как магма поднимается к его поверхности.

В результате исследователи установили, что под вулканом располагается плюм цилиндрической формы диаметром около 350 километров.

Отмечается, что плюм располагается под наклоном и одна его часть достигает глубинных слоев магмы, а другая поднимается к поверхности. Температура плюма примерно на 600-850 градусов Цельсия выше, чем у окружающих пород.

Ранее ученые заявили о том, что вулкан в Йеллоустоне может проснуться уже в ближайшие несколько десятков, а не сотен лет, как предполагалось ранее.