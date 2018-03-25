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В будущем мы, вероятно, не сможем летать в космос

В будущем мы, вероятно, не сможем летать в космос
04:06 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Вскоре достичь орбиты может быть очень тяжело.

Всему виной космический мусор. Запуски космических кораблей, эксплуатация спутников, строительство орбитальных станций — все это ведет к образованию на орбите огромного количества всевозможных продуктов человеческой деятельности. Уже сейчас в районе низких околоземных орбит вплоть до высот около 2 тыс. км находится приблизительно 220 тыс. техногенных объектов, масса которых в сумме может составлять 5 тыс. тонн.

Множество из этих обломков могут нести смертельную опасность экипажу космического корабля. Совершенно очевидно, что только совместными усилиями страны смогут решить эту проблему.

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Новости науки, Космос, Летать в космос, Орбита.
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