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Телескоп "Хаббл" сделал невероятный снимок "звездной колыбели"
12:03 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости науки: Масса самых маленьких из этих звезд составляет половину массы Солнца.
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок "звездных яслей" из туманности NGC 346. Снимок был опубликован на сайте NASA.
Как отмечают ученые, в этом регионе располагается множество голубых молодых звезд, которые формируются из гравитационно-разрушающегося газа. Масса самых маленьких из этих звезд составляет всего половину массы Солнца.
Ранее сообщалось, что "Хаббл" обнаружил еще один, 14-й по счету спутник планеты Нептун. По оценкам специалистов, речь идет о самом маленьком спутнике на орбите Нептуна, который имеет примерно 20 км в диаметре и совершает один оборот вокруг планеты каждые 23 часа.
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